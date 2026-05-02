Asignaciones Familiares ANSES mayo 2026: cuánto aumentan y nuevos montos confirmados

Los beneficios se actualizan un 3,4%, en línea con el índice de inflación

Las Asignaciones Familiares que paga la ANSES se actualizan nuevamente en mayo de 2026 con un aumento del 3,4%, en línea con el índice de inflación informado por el INDEC.

El ajuste impacta en todos los rangos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y se aplica de manera automática, sin necesidad de realizar trámites.

Este mecanismo responde a lo establecido por el Decreto 274/2024, que fija actualizaciones mensuales en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cómo quedan los montos

-Asignación Familiar por Hijo: pasa de $68.341 a $70.664

-Asignación por Hijo con Discapacidad: sube de $222.511 a $230.076

Estos valores corresponden al 100% del beneficio para los ingresos más bajos, mientras que en los tramos superiores los montos varían según el ingreso del grupo familiar.

En abril, las asignaciones ya habían registrado una suba del 2,9%, y ahora se suma este nuevo ajuste que toma como referencia la inflación de marzo. De esta forma, el esquema de movilidad mensual continúa reflejando la evolución de los precios, con actualizaciones constantes en los haberes que perciben trabajadores formales.

Desde el organismo previsional recordaron que los nuevos montos se verán reflejados directamente en los pagos de mayo, consolidando así el mecanismo automático de actualización vigente.