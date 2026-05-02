 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Asignaciones Familiares ANSES mayo 2026: cuánto aumentan y nuevos montos confirmados

El organismo aplicará en mayo un incremento del 3,4% en las Asignaciones Familiares, ajustadas por inflación según el esquema vigente.

2 de Mayo de 2026
Los beneficios se actualizan un 3,4%, en línea con el índice de inflación
Los beneficios se actualizan un 3,4%, en línea con el índice de inflación

El organismo aplicará en mayo un incremento del 3,4% en las Asignaciones Familiares, ajustadas por inflación según el esquema vigente.

Las Asignaciones Familiares que paga la ANSES se actualizan nuevamente en mayo de 2026 con un aumento del 3,4%, en línea con el índice de inflación informado por el INDEC.

 

El ajuste impacta en todos los rangos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y se aplica de manera automática, sin necesidad de realizar trámites.

 

Este mecanismo responde a lo establecido por el Decreto 274/2024, que fija actualizaciones mensuales en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cómo quedan los montos

-Asignación Familiar por Hijo: pasa de $68.341 a $70.664

-Asignación por Hijo con Discapacidad: sube de $222.511 a $230.076

 

Estos valores corresponden al 100% del beneficio para los ingresos más bajos, mientras que en los tramos superiores los montos varían según el ingreso del grupo familiar.

 

En abril, las asignaciones ya habían registrado una suba del 2,9%, y ahora se suma este nuevo ajuste que toma como referencia la inflación de marzo. De esta forma, el esquema de movilidad mensual continúa reflejando la evolución de los precios, con actualizaciones constantes en los haberes que perciben trabajadores formales.

 

Desde el organismo previsional recordaron que los nuevos montos se verán reflejados directamente en los pagos de mayo, consolidando así el mecanismo automático de actualización vigente.

Temas:

Asignación Anses Anses
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso