Un entrerriano iba a bordo de una de las lanchas que protagonizó accidente en la Fiesta Nacional del Surubí

Un entrerriano fue protagonista de un accidente náutico ocurrido este sábado por la tarde en el Riacho Goya, en el marco de la largada de embarcaciones de la Fiesta Nacional del Surubí en Corrientes. La lancha en la que se encontraba volcó tras ser embestida por otra, generando momentos de tensión entre los presentes.

Según pudo saber Chajarí al Día, uno de los tripulantes es oriundo de Chajarí, Gabriel Chas, quien viajaba junto a otras personas. A pesar del impacto y de que la embarcación dio vuelta campana, todos los ocupantes lograron salir ilesos.

El momento del accidente

El incidente se produjo en uno de los momentos más convocantes del evento, cuando cientos de lanchas participan de la tradicional largada del concurso de pesca deportiva con devolución.

Afortunadamente, no se registraron heridos y la rápida reacción de los involucrados evitó consecuencias mayores, de acuerdo a lo informado por medios correntinos.

Sobre la 49° Fiesta Nacional del Surubí

La edición 2026 de la Fiesta Nacional del Surubí se desarrolla con cifras récord, con alrededor de 1.400 equipos inscriptos, consolidándose como uno de los encuentros más importantes del país en su tipo.

El evento, considerado el “Mundial de Pesca”, cuenta una vez más con una fuerte presencia entrerriana, con equipos provenientes de distintas localidades que dicen presente en una competencia que ya es un clásico del calendario nacional.

Una de las grandes novedades de esta edición 2026 fue el regreso del público a la costanera de Goya, completamente renovada tras importantes obras de infraestructura. Vecinos y turistas colmaron el paseo para disfrutar de la largada, acompañando con banderas, silbatos y el infaltable mate.

El acceso libre y gratuito permitió que miles de personas se acerquen a vivir de cerca el inicio del certamen, en un marco festivo que volvió a destacar la conexión de la ciudad con el río.