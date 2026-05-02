"Atardeceres en el cementerio" convocó a familias y visitantes

REDACCIÓN ELONCE
Atardeceres en el cementerio volvió a realizarse con gran convocatoria en Paraná. La actividad es gratuita, se desarrolla una vez al mes y propone conocer la historia local a través del patrimonio funerario.
Atardeceres en el cementerio inició su edición 2026 con una importante participación de vecinos y visitantes que se acercaron al cementerio de la Santísima Trinidad, en Paraná, para formar parte de la propuesta cultural organizada por la Municipalidad. La actividad, libre y gratuita, combinó historia, arquitectura y relatos guiados en un entorno particular.
Desde la organización destacaron que la iniciativa se desarrolla desde el Museo de la Ciudad, dependiente de la Dirección de Patrimonio y Museos. “Estamos dando inicio a lo que es el ciclo 2026 de Atardeceres en el cementerio”, señalaron durante la presentación del recorrido.
La convocatoria superó las expectativas, con largas filas de personas que aguardaban para participar del circuito guiado, incluso en una jornada marcada por las bajas temperaturas. “Hay que venir abrigados porque hoy es un día frío, y traer linternas”, recomendaron a los asistentes.
Un recorrido por la historia y la arquitectura
El circuito propone poner en valor el cementerio como espacio patrimonial, destacando su relevancia histórica y cultural dentro de la ciudad. “La particularidad del cementerio es que es un cementerio que todavía está activo”, explicaron desde la organización, lo que permite entenderlo como un lugar en constante transformación.
Durante la visita, los participantes pudieron conocer detalles sobre la arquitectura funeraria, las tradiciones y las familias que marcaron la historia de Paraná. “Intercambiamos historias, significados y significantes de la vasta simbología que adornan los panteones”, relató el guía del recorrido.
Además, se resaltó la antigüedad del predio, considerado uno de los más importantes de la región. “El nuestro es de 1826, una reliquia absoluta”, afirmaron, al tiempo que subrayaron que conserva elementos que ya no se encuentran en otros espacios urbanos.
Una propuesta educativa y abierta a la comunidad
La iniciativa no solo apunta al público general, sino que también incluye actividades específicas para instituciones educativas. En ese sentido, se anunció que habrá visitas destinadas a estudiantes secundarios durante la semana.
“Para conocer la historia de una ciudad tenés que visitar su cementerio”, mencionó el guía, retomando un conocido concepto que resume el espíritu de la propuesta cultural.
Asimismo, se confirmó que el ciclo continuará realizándose de manera mensual. “A partir de ahora, los últimos fines de semana de cada mes vamos a estar haciendo atardeceres en el cementerio”, indicaron, al tiempo que invitaron a la comunidad a sumarse en futuras ediciones.