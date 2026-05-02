Robaron mercadería de un comedor de Paraná: "Sentimos mucha impotencia"

REDACCIÓN ELONCE
El robo de mercadería en el comedor Luis “Pacha” Rodríguez de Paraná ocurrió durante la madrugada y afecta la asistencia alimentaria a más de 400 personas.
El robo de mercadería en el comedor Luis “Pacha” Rodríguez de Paraná generó conmoción e indignación en la comunidad, luego de que delincuentes ingresaran al espacio durante la madrugada del sábado y sustrajeran alimentos y otros elementos esenciales para su funcionamiento. El hecho impacta directamente en la labor solidaria que se desarrolla diariamente en el lugar.
El comedor, ubicado sobre calle Pronunciamiento de la ciudad de Paraná, brinda asistencia alimentaria a 426 beneficiarios de lunes a viernes. Su referente, Liliana Godoy, expresó su preocupación por la situación y el impacto que tendrá en las próximas jornadas.
“Es lamentable lo que nos pasó. Sentimos mucha impotencia y dolor porque estamos atendiendo a muchas personas. Trabajamos desde muy temprano para brindar un plato de comida a todos”, manifestó, reflejando el duro golpe que representa la pérdida de los insumos.
Cómo ocurrió el hecho y qué se llevaron
De acuerdo al relato de Godoy, el robo se habría producido alrededor de las 4:30 de la madrugada. Vecinos de la zona habrían escuchado ruidos y el ladrido de perros, aunque no lograron observar movimientos sospechosos en el momento.
Los delincuentes habrían ingresado tras romper una ventana y utilizar un ventiluz como vía de acceso. Para retirarse, improvisaron una salida utilizando muebles del lugar, lo que evidencia una maniobra premeditada para concretar el ilícito.
Entre los elementos sustraídos se encuentran alimentos destinados a la semana, ropa donada para familias necesitadas, así como sábanas, cortinas y toallas. “Robaron mercadería en general y eso es lo que más nos duele, porque era lo que teníamos para seguir trabajando”, explicó la referente.
Impacto social y preocupación por la continuidad
El robo de mercadería en el comedor Luis “Pacha” Rodríguez de Paraná no solo representa una pérdida material, sino también un fuerte impacto social. La institución cumple un rol clave en la contención de personas en situación de vulnerabilidad, garantizando un plato de comida diario.