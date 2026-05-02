Marcha Mundial por la marihuana reunió a organizaciones en el Parque Urquiza

REDACCIÓN ELONCE
La Marcha Mundial por la marihuana se realizó en Paraná con el festival “Sembrando Libertades” en el Parque Urquiza, donde organizaciones sociales reclamaron cambios en la legislación de drogas.
La Marcha Mundial por la marihuana se llevó a cabo este sábado en la ciudad de Paraná, en el marco del festival “Sembrando Libertades”, realizado en el Parque Urquiza. La actividad reunió a organizaciones sociales, colectivos ambientalistas, referentes de salud y agrupaciones vinculadas a derechos humanos.
Durante la jornada, Guillermina Ferrari, presidenta de la organización Efecto Séquito, destacó la importancia de la movilización y el crecimiento del reclamo social en torno a la regulación del cannabis. “Estamos pasando una tarde hermosa, hemos marchado por algo importante porque hace muchos años que no se marchaba”, expresó.
La referente sostuvo además que la convocatoria refleja un pedido sostenido de la sociedad civil. “Estamos cansados de que se nos persiga por cultivar una planta y por querer mejorar nuestra calidad de vida”, señaló, en relación al reclamo por cambios en la legislación vigente sobre drogas.
Un reclamo que trasciende el uso medicinal
Ferrari remarcó que uno de los ejes centrales de este año fue el pedido de modificación de la Ley de Drogas, más allá del uso medicinal del cannabis. Según explicó, el planteo incluye una revisión integral de las políticas de drogas en el país.
En ese sentido, participaron diferentes sectores sociales que aportaron sus miradas al debate. Entre ellos, organizaciones ambientalistas que vincularon la producción con el cuidado del agua, y colectivos de la diversidad que advirtieron sobre el impacto de la normativa en poblaciones vulneradas.
También se sumaron personas en situación de calle, quienes compartieron testimonios a través de audios sobre la necesidad de un cambio en la regulación. Desde el sector salud, profesionales respondieron consultas sobre el uso del cannabis y su impacto en la calidad de vida.
El rol del sistema de salud en el debate
El médico y director de Efecto Séquito, Maximiliano Gutiérrez, explicó la importancia de abordar el tema desde una perspectiva sanitaria. Señaló que la ilegalidad del cannabis genera una situación de vulnerabilidad para los pacientes.
Según indicó, las restricciones actuales dificultan el acceso a información confiable y a una atención médica integral, lo que impacta directamente en quienes buscan alternativas terapéuticas para distintas dolencias.