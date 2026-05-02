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Sociedad Récord y multitud en el río

Fiesta Nacional del Surubí 2026: fotos y video de la multitudinaria largada

La Fiesta Nacional del Surubí 2026 tuvo una largada récord con 1.400 embarcaciones en el Riacho Goya. La competencia reunió a miles de personas en la costanera renovada, con acceso libre y un fuerte acompañamiento del público.

2 de Mayo de 2026
Fiesta Nacional del Surubí.
Fiesta Nacional del Surubí. Foto: Instagram de Fiesta Nacional del Surubí.

La Fiesta Nacional del Surubí 2026 tuvo una largada récord con 1.400 embarcaciones en el Riacho Goya. La competencia reunió a miles de personas en la costanera renovada, con acceso libre y un fuerte acompañamiento del público.

La Fiesta Nacional del Surubí 2026 vivió una de sus jornadas más destacadas con la largada simultánea de 1.400 embarcaciones en el Riacho Goya, en Corrientes, en el marco de la 49ª edición del tradicional certamen de pesca. El evento se desarrolló este sábado por la tarde, alrededor de las 15, y convocó a miles de personas.

 

El imponente espectáculo volvió a posicionar a la ciudad como epicentro del denominado “Mundial de Pesca”, con equipos provenientes de distintos puntos del país que participaron en busca del “dueño del río”.

 

Foto: Informate Esquina.
Foto: Informate Esquina.

 

La salida de las lanchas ofreció una postal impactante, con el río colmado de embarcaciones que partieron en simultáneo, marcando un nuevo hito en la historia del evento por la cantidad de inscriptos.

 

El regreso del público a la costanera renovada

 

Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue la vuelta del público a la costanera, tras la finalización de obras que permitieron recuperar ese espacio emblemático de la ciudad.

 

Foto: Informate Esquina.
Foto: Informate Esquina.

 

La renovada infraestructura permitió que vecinos y turistas ocuparan nuevamente las gradas y sectores cercanos al río, desde donde siguieron el paso de los equipos en un ambiente festivo.

 

El acceso libre y gratuito facilitó la presencia masiva de espectadores, que acompañaron la largada con banderas, silbatos y el tradicional mate, en una jornada que combinó deporte, turismo y encuentro social.

 

Foto: Informate Esquina.
Foto: Informate Esquina.

 

Récord de inscriptos y protagonismo nacional

 

El certamen alcanzó un récord de participación con 1.400 equipos inscriptos, consolidando su prestigio dentro del calendario internacional de pesca deportiva.

 

Los pescadores, agrupados en clubes y barras, volvieron a ser los protagonistas de una competencia que se distingue por su organización y magnitud.

 

Foto: Informate Esquina.
Foto: Informate Esquina.

 

Cada embarcación llevó no solo equipamiento de alta tecnología, sino también la expectativa de consagrarse en una edición que quedó marcada por su nivel de convocatoria y por la recuperación del vínculo entre la ciudad y el río.

 

Foto: Informate Esquina.
Foto: Informate Esquina.

 

 

Sin embargo, se informó que los tripulantes lograron salir ilesos, y la rápida reacción evitó que el episodio tuviera consecuencias mayores, permitiendo que la competencia continuara con normalidad.

Temas:

Fiesta Nacional del Surubí Corrientes
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