La escritora entrerriana Selva Almada estará en la Noche de las Librerías en Concepción del Uruguay

La destacada autora entrerriana Selva Almada será una de las grandes protagonistas de la edición 2026 de la La Noche de las Librerías, que se llevará a cabo el viernes 15 de mayo, de 19 a 23 horas, en distintos espacios de Concepción del Uruguay.

Considerada una de las voces más relevantes de la literatura argentina y latinoamericana actual, su presencia jerarquiza un evento que, año tras año, convoca a lectores, autores y libreros, consolidándose como una de las principales propuestas culturales de la ciudad.

La iniciativa, organizada por la Dirección de Cultura, busca fortalecer el vínculo entre el público lector y el mundo del libro a través de presentaciones, lecturas, debates y actividades abiertas. Además, librerías y bibliotecas locales dispondrán mesas al aire libre para acercar obras al público, en un ambiente acompañado por intervenciones musicales.

Desde el Municipio adelantaron que esta edición contará también con figuras destacadas del periodismo, la poesía, la historia y la autoayuda, ampliando la diversidad de propuestas.

Acerca de Selva Almada

La entrerriana se ha consolidado como una de las escritoras más originales de la narrativa contemporánea, con una obra que combina paisaje, oralidad e identidad regional. Entre sus títulos más reconocidos se encuentran El viento que arrasa (2012), Chicas muertas (2014) y No es un río (2020), a los que se suma su reciente novela Una casa sola (2026).

Su estilo, marcado por la presencia del litoral, la musicalidad del habla y los mitos locales, ha sido comparado con autores como William Faulkner y Juan Carlos Onetti, posicionándola como una referente de la literatura actual, con obras traducidas a múltiples idiomas.

Dua Lipa recomendó leer a Selva Almada

En 2024, la cantante británica Dua Lipa mostró su costado más cultural al compartir con sus seguidores una selección de lecturas, entre las cuales se encontraba No es un río, de Selva Almada.

En particular, No es un río se presenta como una obra intensa que explora los vínculos humanos, las tensiones masculinas y los fantasmas del pasado en un entorno atravesado por la naturaleza.