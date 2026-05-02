Continúa abierta la inscripción del Encuentro Entrerriano de Danza y difundieron los jurados

Hasta el 17 de mayo pueden inscribirse solistas, grupos, ballets, compañías y escuelas de danza, sin distinción de lenguaje o disciplina. El evento será el 6 y 7 de junio en Paraná y habrá premios económicos y participación en la grilla del encuentro.
Hasta el 17 de mayo pueden inscribirse solistas, grupos, ballets, compañías y escuelas de danza, sin distinción de lenguaje o disciplina. El evento será el 6 y 7 de junio en Paraná y habrá premios económicos y participación en la grilla del encuentro. Organizan la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la municipalidad local.
La convocatoria del Encuentro abarca el estilo clásico, contemporáneo, folklore argentino, folklore de otras colectividades arraigadas en la región, jazz, urbano, tango, latinos, entre otros. El objetivo es poner en valor los lenguajes de las danzas vigentes y emergentes de la provincia, fomentar la profesionalización de los trabajadores de la Danza de Entre Ríos y generar espacios de intercambio, aprendizaje y difusión de las propuestas existentes.
Podrán participar personas mayores de 16 años al momento de la inscripción, nacidas en la provincia de Entre Ríos o con una residencia de al menos tres años. Las personas menores de edad deberán presentar autorización expresa de su madre, padre o tutor/a legal por escrito al momento de la inscripción. Cada bailarín/a podrá participar en todas las categorías presentando una única propuesta por cada categoría.
Categorías:
Las categorías de participación, de acuerdo con la cantidad de intérpretes y tiempos de la obra coreográfica, son:
a) Solistas, dúos o parejas: duración mínima de tres minutos y máxima de 10 minutos.
b) Tríos y cuartetos: duración mínima de cinco minutos y máxima de 15 minutos.
c) Conjuntos de hasta 10 bailarines: duración mínima de ocho minutos y máxima de 25 minutos.
Premios
a) Solistas, dúos o parejas: 400.000 pesos.
b) Tríos y cuartetos: 700.000 pesos.
c) Conjuntos: 1.000.000 de pesos.
El jurado estará integrado por:
Ana Darelli: Profesora de danza contemporánea, bailarina, percusionista, gestora cultural, investigadora. Directora de Malamba (mujeres, danza, percusión y canto). Bailarina e integrante del grupo de folklore La Raza (dirigida por Juan Saavedra), grupo santiagueño La Cruza (dirigida por Cristian Vásquez), compañía internacional Los Pampas Gauchos y de las obras de danza Contemporánea: El Silencio (2015-2016- 2017), Gallo Ciego (2014-2015), Encendida pa´ quemar (2021). Directora y coreógrafa de las obras: Identidad (2012-2013-2014) y Manada (2018- 2019). Ganadora de las becas de Creación y Formadora del Fondo Nacional de las Artes.
Gimena Russia: Técnica en Danzas Tradicionales Argentinas y Danzas Contemporáneas. Ganadora de Pareja Nacional de Baile Litoraleño. Profesora de Danzas Tradicionales Argentinas II y III en la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio. Docente en Sumar Laboratorio de Danza. Referente del lenguaje Danzas en la Coordinación de Educación Artística del Consejo General de Educación de Entre Ríos.
Ezequiel Posse: Egresado de la Escuela Profesional de Bailarines La Fábrica, dirigida por David Señoran, con orientación en danza contemporánea. Profesor Infantil de Danzas Folclóricas Argentinas IDAF (Instituto de Arte Folclórico). FOBA en Tango (Formación Básica) Instituto José Hernández. Ganador del Pre Cosquín 2023 en el rubro pareja de danza estilizada (Facundo y Ezequiel Posse). Ganador Premios Chúcaro 2023 (TV Pública) en el rubro pareja de danza estilizada (Facundo y Ezequiel Posse). Ganador del Festival de la Sierra 2022 en el rubro pareja de danza libre (Facundo y Ezequiel Posse). Reconocimiento como Mejor Coreógrafo en el Festival de la Sierra 2022 (Tandil).
Bases y link de inscripción
Las bases y condiciones se pueden consultar en este link: Bases y Condiciones
La inscripción puede hacerse online en el siguiente formulario digital: Formulario de inscripción
Más información en el mail: culturaconvocatoriaer@gmail.com
El Encuentro Entrerriano de Danza es parte de CUAC! Cultura Activa, una agenda federal que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en toda la provincia. Incluye ciclos, programas y otros encuentros provinciales en distintas disciplinas, programados para este año.
Bases y Condiciones:
Bases y Condiciones Para Encuentro Provincial de Danza by elonceweb