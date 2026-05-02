Franco Colapinto completó la Sprint de Miami en el 10° lugar tras una carrera ajustada

El argentino Franco Colapinto finalizó en el décimo puesto en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, en una competencia en la que largó desde la octava posición y tuvo un inicio condicionado por un incidente en los primeros metros.

La actuación de Franco Colapinto se desarrolló en un contexto competitivo exigente, donde logró mantenerse en la zona media durante gran parte de la prueba, aunque sin poder sostener su ubicación inicial. La Sprint fue dominada por el británico Lando Norris, quien lideró de principio a fin.

Desde el comienzo, Franco Colapinto se vio involucrado en un leve toque con Max Verstappen, situación que lo hizo retroceder posiciones en el clasificador.

Un inicio condicionado

El piloto de Alpine partió desde el octavo lugar, pero tras el roce en la largada cayó al noveno puesto, quedando por detrás de su compañero Pierre Gasly.

A pesar de ese inconveniente inicial, logró mantener un ritmo competitivo en las primeras vueltas, en línea con el desempeño de su equipo. Durante ese tramo, se sostuvo dentro del pelotón que disputaba los puntos.

Sin embargo, las condiciones de carrera comenzaron a complicarse en el segundo tramo, donde la presión de otros pilotos se hizo más evidente.

🚨¡LA LARGADA DE FRANCO COLAPINTO EN LA CARRERA SPRINT DE MIAMI! 🎥 ESPN pic.twitter.com/qPRd3tCjfU — 43 ★ (@ColapintoFiles) May 2, 2026

La pelea en el cierre

A partir de la vuelta 12, el argentino debió defender su posición frente al avance de Isack Hadjar. La lucha se definió en el giro 17, cuando el piloto de Red Bull logró superarlo en una maniobra en la curva 4.

Ese sobrepaso dejó a Franco Colapinto en el décimo lugar, posición en la que cruzó la bandera a cuadros, quedando fuera de la zona de puntos.

Por su parte, Pierre Gasly finalizó octavo y sumó para Alpine, mientras que el podio lo completaron Oscar Piastri y Charles Leclerc, detrás del ganador Norris.

Franco Colapinto.

Lo que viene en Miami

Tras la Sprint, la actividad del Gran Premio de Miami continuará con la sesión de clasificación para la carrera principal. La misma se disputará este sábado desde las 17:00, hora de Argentina.

De esta manera, Franco Colapinto buscará mejorar su rendimiento en la siguiente instancia del fin de semana, con el objetivo de lograr una mejor posición de largada para la competencia principal.