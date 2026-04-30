Franco Colapinto vuelve a la Fórmula 1 en Miami tras su multitudinaria exhibición en el país

El piloto argentino Franco Colapinto será parte del Gran Premio de Miami, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato de Fórmula 1, en un regreso a la actividad tras su reciente participación en un evento multitudinario en la Argentina.

La presencia de Franco Colapinto en Estados Unidos se da luego del Road Show realizado en la Ciudad de Buenos Aires, donde más de 500 mil personas se acercaron para ver de cerca al piloto en una exhibición que marcó un hito para el automovilismo local.

Ahora, el argentino vuelve al plano competitivo con el objetivo de sumar puntos en una temporada que continúa desarrollándose en medio de un calendario ajustado.

El cronograma del fin de semana

La actividad para Franco Colapinto comenzará el viernes con la única práctica libre del fin de semana, programada para las 13 (hora argentina).

Ese mismo día, desde las 17.30, se disputará la clasificación para la carrera sprint, que definirá la grilla de largada para la competencia corta del sábado.

El sábado, la jornada tendrá dos momentos clave: la carrera sprint a las 13, que otorga puntos a los ocho mejores, y la clasificación desde las 17, que ordenará la largada para la competencia principal.

Colapinto en Argentina.

La carrera principal y el circuito

El domingo se desarrollará la carrera del Gran Premio de Miami desde las 17, donde Franco Colapinto buscará repetir o mejorar su rendimiento en el campeonato.

El circuito urbano del Autódromo Internacional de Miami cuenta con una extensión de 5,410 kilómetros y presenta un total de 19 curvas, lo que lo convierte en un trazado técnico y exigente para los pilotos.

En la edición anterior, el triunfo fue para el australiano Oscar Piastri, acompañado en el podio por Lando Norris y George Russell.

El contexto del campeonato

El GP de Miami marca el regreso de la Fórmula 1 tras una pausa en el calendario, producto de la suspensión de las fechas en Bahréin y Arabia Saudita por la situación en Medio Oriente.

En la actual temporada, el campeonato es liderado por el italiano Andrea Kimi Antonelli, seguido por su compañero de equipo en Mercedes, George Russell.

En este escenario, Franco Colapinto intentará sumar unidades nuevamente, luego de su destacada actuación en el Gran Premio de China, donde finalizó en la décima posición.