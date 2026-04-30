Julián Álvarez salió lesionado en la Champions y genera preocupación en la Selección

La participación de Julián Álvarez en la semifinal de la Champions League encendió una señal de alerta en la Selección Argentina, luego de que el delantero debiera abandonar el campo de juego con molestias físicas.

El episodio ocurrió durante el empate 1-1 entre Atlético de Madrid y Arsenal, por la ida de las semifinales. En ese contexto, Julián Álvarez venía siendo uno de los jugadores más destacados del encuentro, incluso con el gol que le dio el empate parcial a su equipo.

Sin embargo, a los 30 minutos del segundo tiempo, el atacante protagonizó una jugada que derivó en su salida anticipada del partido.

La jugada y la salida del campo

En la acción que generó la preocupación, Julián Álvarez intentó superar a un rival en velocidad, pero su pierna quedó enganchada y el tobillo se dobló de manera evidente.

Tras el impacto, el delantero quedó sentido sobre el campo y debió ser reemplazado por decisión del cuerpo técnico, que optó por preservar su estado físico. En su lugar ingresó Álex Baena.

La salida del jugador se dio con visibles gestos de dolor, lo que generó inquietud tanto en el entorno del club como en el ámbito de la Selección Argentina.

⚠️🇦🇷 Julián Álvarez SALIÓ LESIONADO en la Semifinal de Champions League vs Arsenal. pic.twitter.com/7kgZReGs9O — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 29, 2026

Evaluación médica y expectativa

Desde el entorno del Atlético de Madrid indicaron que la sustitución de Julián Álvarez podría haber respondido a una medida preventiva, aunque se aguardan estudios médicos para determinar el alcance de la lesión.

El delantero será evaluado en las próximas horas para confirmar si se trata de una molestia menor o de una afección que requiera mayor tiempo de recuperación.

Contexto en la Selección

La situación de Julián Álvarez se da en un momento cercano al inicio del Mundial 2026, lo que incrementa la atención sobre su evolución física.

En los últimos días, otros futbolistas vinculados al seleccionado también registraron problemas físicos, lo que genera seguimiento por parte del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

En ese escenario, la evolución del delantero será clave para definir su disponibilidad en los próximos compromisos y de cara a la competencia internacional.