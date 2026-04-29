Paulo Dybala sería confirmado como refuerzo de Boca después del Mundial 2026

Paulo Dybala se convertirá en el nuevo refuerzo estrella de Boca y ya tiene fecha de llegada: sería después del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Así lo dieron a conocer medios partidarios este miércoles.

En medio de la ola de rumores, se dio a conocer que el futbolista cordobés confirmó que aceptará la propuesta del presidente del Xeneize, Juan Román Riquelme, que sería por las próximas tres temporadas.

Según dieron a conocer, “La Joya” decidió regresar al país, luego de surgir de la cantera de Instituto de Córdoba, y rechazar las propuestas que tenía de Fenerbahce, Galatasaray –ambos de Turquía- y Flamengo de Brasil.

Paulo Dybala se reencontrará con Leandro Paredes

Foto: Archivo Elonce.

Dos campeones del mundo serán parte del plantel profesional de Boca, dado a conocer esta noticia. Ya había llegado el año pasado Leandro Paredes, otro emblema de la Selección Argentina conducida por Lionel Messi.

En sus declaraciones al programa del “Pollo” Álvarez, Dybala también reveló cómo el tema se vive en la intimidad, incluso con humor entre amigos. “Hace dos días había salido una publicación mía con la camiseta de Boca y ellos la mandaron al grupo preguntando si era verdad la foto o era IA, jodiendo. Nos cagamos de risa. Estaría bueno, nosotros los extrañamos mucho a ellos, pero no sé qué puede pasar”, afirmó.

Ahora, con este bombazo, se confirma que Dybala se alejará de Italia luego de vivir exactamente 14 temporadas consecutivas: tres en Palermo, siete en Juventus y cuatro en AS Roma. Ahora, con 32 años, cumplirá su deseo de jugar en el club del cual es hincha y junto a su gran amigo.