Dybala y Boca: el futbolista no descartó su llegada y habló del rol de Paredes

Dybala y Boca vuelven a ser tendencia tras las declaraciones del futbolista, quien se refirió a los rumores y al vínculo con Leandro Paredes.
La posibilidad de ver a Paulo Dybala con la camiseta de Boca Juniors volvió a tomar fuerza en los últimos días, y el propio jugador decidió referirse públicamente al tema.
Actualmente en la AS Roma, el delantero argentino tiene contrato hasta el 30 de junio, lo que abre un escenario de incertidumbre sobre su futuro. A esto se suma la insistencia de su amigo Leandro Paredes, quien ya regresó al club de La Ribera y busca convencerlo de sumarse al plantel.
“Me llegan los mensajes de Lea, de Cami (Galante), su mujer, que tiene muy buena relación con Oriana y siempre hablamos con ellos. Desde el día que se fue para nosotros fue muy triste por la relación que teníamos con su familia, el compartir día a día, para Oriana también. Nos juntamos menos, casi nada, entonces ellos insisten mucho en esta cuestión”, expresó Dybala, dejando en claro el fuerte vínculo personal que los une.
La presión de la amistad y el deseo compartido
En sus declaraciones, Dybala también reveló cómo el tema se vive en la intimidad, incluso con humor entre amigos. “Hace dos días había salido una publicación mía con la camiseta de Boca y ellos la mandaron al grupo preguntando si era verdad la foto o era IA, jodiendo. Nos cagamos de risa. Estaría bueno, nosotros los extrañamos mucho a ellos, pero no sé qué puede pasar”, afirmó.
El mediapunta compartió equipo con Paredes tanto en la Selección Argentina como en Roma, donde consolidaron una relación cercana que trascendió lo deportivo. La convivencia diaria y el vínculo entre sus familias fortalecieron una amistad que hoy juega un papel importante en las especulaciones sobre su futuro.
“Tenemos una amistad increíble y nos gustaría pasar más momentos con ellos”, agregó el futbolista, dejando entrever que lo personal podría influir en una eventual decisión profesional.
Futuro abierto y factores personales
A pesar de los rumores, Dybala evitó confirmar cualquier negociación concreta con Boca. “Yo hoy juego para la Roma, tengo que defender esta camiseta y nunca sabés”, respondió cuando fue consultado directamente sobre la posibilidad de sumarse al equipo argentino.
En paralelo, otras voces cercanas también aportaron matices a la situación. Oriana Sabatini, pareja del jugador, expresó: “Yo soy de River porque mi papá lo es, pero yo quiero que mi marido haga lo que le haga feliz”. Y agregó: “Roma es hermosa, sí, pero bueno, es trabajo también. No es que uno puede decidir así como… porque depende de muchas cosas, así que hay que ver cómo se desenvuelve todo y ver qué sucede... Ojalá que en junio se defina así ya me mentalizo”.
Además, factores familiares como la crianza de su hija y la cercanía con Argentina podrían pesar en la balanza al momento de definir su próximo destino.
La postura de Boca y la expectativa
Desde el club, la postura oficial busca bajar la intensidad de las versiones. Marcelo Delgado, director deportivo de Boca, aseguró que aún no hubo contactos formales con el jugador, aunque no descartó la posibilidad a futuro.
Por ahora, Dybala y Boca siguen siendo una combinación que despierta expectativa e ilusión, pero que depende de múltiples variables. El desenlace podría definirse en los próximos meses, cuando el contrato del jugador llegue a su fin.