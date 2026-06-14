“Hay que seguir trabajando”, afirmó Candia tras el empate de Patronato

Marcelo Candia analizó el empate sin goles de Patronato ante Atlético Rafaela y reconoció que a su equipo le faltaron herramientas para quebrar el planteo defensivo de la visita. Tras el encuentro disputado este domingo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, el entrenador rojinegro destacó la entrega de sus dirigidos, aunque admitió que no tuvieron la frescura ofensiva mostrada en otros partidos.

“Hay que seguir trabajando”, afirmó el DT al ser consultado por las bajas que viene sufriendo el plantel a causa de las lesiones, una problemática que volvió a afectar al conjunto entrerriano en las últimas semanas.

Candia consideró que el desarrollo del encuentro se ajustó a lo que había planificado durante la semana y explicó que Atlético Rafaela propuso un juego físico y directo que terminó condicionando el trámite.

Un partido cerrado y con pocas situaciones

“Fue un típico partido del Nacional B. Fue un partido físico, sabíamos que iba a ser así y cómo iban a jugar ellos, con Quiroga para la segunda pelota. Eso te complica porque te ponen la pelota larga. Después nosotros no tuvimos la frescura de otros partidos”, evaluó.

Marcelo Candia. Foto: Elonce.

El entrenador sostuvo que Patronato intentó encontrar espacios por las bandas para romper el esquema defensivo del conjunto santafesino, aunque no logró concretarlo.

“Trabajamos un montón. Hoy a Rafaela teníamos que entrarle por los costados porque frontal no podíamos. No pudimos desbordarlos porque nos esperaron bien plantados atrás. Nos faltó un poco de juego interno en tres cuartos de cancha para adelante para abrir el partido”, explicó.

El equipo rojinegro tuvo mayor tiempo de posesión y asumió el protagonismo del encuentro, pero le costó generar situaciones claras frente a un rival que apostó por cerrar espacios y esperar algún error para salir de contraataque.

Las lesiones y la necesidad de seguir creciendo

Consultado sobre la cantidad de futbolistas que pasaron por la enfermería en las últimas fechas, Candia evitó poner excusas y prefirió enfocarse en el trabajo diario.

“Hay que seguir trabajando”, respondió de manera contundente cuando se le preguntó por las ausencias que debió afrontar el plantel.

El técnico entiende que la única manera de sostener la competitividad es encontrar respuestas dentro del grupo y mantener una línea de trabajo constante más allá de los inconvenientes físicos que puedan surgir.

Foto: Archivo Elonce.

En ese sentido, valoró la predisposición de los jugadores para adaptarse a distintos contextos y remarcó que el equipo sigue siendo competitivo a pesar de las dificultades.

La pelea por el Reducido

Candia también se refirió a la lucha por los puestos de clasificación y consideró que el campeonato atraviesa una etapa muy pareja, donde pocos equipos logran sostener una regularidad marcada.

“Es muy difícil si analizás todos los equipos. Ganar cuatro o cinco partidos, salvo dos equipos, el resto estamos en la misma situación”, señaló. No obstante, el entrenador reconoció que la gran cantidad de empates impide que Patronato pueda dar el salto esperado en la tabla de posiciones.

Foto: Archivo Elonce.

“No perder es importante, pero de local tenés que ganar. Si de 10 partidos, perdimos uno, el tema son la cantidad de empates. Eso es lo que más me duele”, admitió. Más allá de la frustración por no haber podido sumar de a tres en condición de local, Candia destacó la actitud mostrada por sus futbolistas durante los 90 minutos.