Cambios en la Ley de Salud Mental: “El objetivo no es patologizar”

El Senado analiza los cambios a la Ley de Salud Mental. Autoridades sanitarias remarcaron que “el objetivo no es patologizar sino precisar las características diagnósticas” para evitar errores involuntarios.
El Gobierno Nacional presentó este miércoles en el Senado el proyecto de modificación de la Ley de Salud Mental.
La iniciativa será discutida en las plenarias de la Comisión de Salud y de Legislación General. En esta primera jornada informativa, se dieron a conocer los principales puntos del proyecto y respondieron dudas y consultas respecto a su alcance e implementación.
La directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Liliana González, presentó ante las comisiones de Salud y Legislación General del Senado el proyecto de modificación de la Ley N° 26.657.
La funcionaria detalló cuáles son los cambios que propone la nueva normativa a fin de superar los obstáculos que hoy impiden dar una respuesta adecuada a las necesidades de los pacientes y garantizar una implementación homogénea en todas las jurisdicciones del país.
González inició su exposición explicando que para la elaboración del proyecto se tuvieron en cuenta las voces de todos los actores implicados y las dificultades habitualmente se presentan en la práctica clínica diaria. “Luego de haber escuchado a pacientes, familias, organizaciones civiles, profesionales, y referentes de las 24 jurisdicciones, pudimos concluir que la ley, tal como está planteada, no funciona adecuadamente y que es necesario modificar ciertos artículos que se han convertido en obstáculos para que los pacientes reciban un tratamiento oportuno y adecuado”, expresó.
En este sentido, uno de los puntos centrales del proyecto es la modificación de los criterios de internación involuntaria. Se propone reemplazar el concepto de "riesgo cierto e inminente" por un criterio situacional. González destacó que “esto permitirá analizar antecedentes y la evolución previsible del paciente para facilitar intervenciones preventivas que les garanticen el tratamiento que necesitan. Tenemos que buscar los antecedentes y no basarnos en la foto del momento, esa es nuestra responsabilidad profesional”.
Por otro lado, también se establece el reemplazo del término padecimiento mental por el de trastorno mental. “El objetivo no es patologizar sino precisar las características diagnósticas para que los equipos no incurran en errores involuntarios, cuando se trate de problemáticas que no alteran el bienestar de los pacientes, las vamos a llamar afecciones, un término habitual dentro de la salud”, remarcó la funcionaria.
Otro cambio clave es el rol del médico psiquiatra dentro del equipo interdisciplinario a la hora de determinar internaciones involuntarias. El fin es asegurar una evaluación clínica exhaustiva y correctamente fundamentada. Ante casos de urgencia en los que no se cuente con la presencia de un médico psiquiatra, la ley establece que la intervención involuntaria podrá ser determinada por un médico clínico y revalidada, en un plazo de 24h, por un equipo interdisciplinario.
González mencionó también la incorporación de la evaluación de los pacientes internados de manera voluntaria un grupo interdisciplinario antes de darle el alta, la obligación legal que recae en los familiares para que se hagan cargo de los pacientes externados y la implementación de un control judicial de los pacientes dados de alta durante un plazo de 6 meses para mejorar la adherencia del tratamiento y promover los tratamientos ambulatorios reforzando al primer nivel de atención.
Finalmente, la normativa propone la ampliación de la red de instituciones. Se propone que los hospitales generales atiendan casos leves, reservando las instituciones especializadas para los cuadros graves. Así, se asegura que los pacientes con necesidades complejas reciban recursos específicos.
Con estas modificaciones, el Ministerio de Salud busca fortalecer la articulación del sistema y garantizar intervenciones eficaces y responsables frente a las problemáticas de salud mental en todo el país.