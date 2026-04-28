Emiliano Stang: “El objetivo es pelear el campeonato hasta el final”

REDACCIÓN ELONCE
Emiliano Stang estuvo en El Once Deportivo analizó su presente en el TC 2000, la previa en Concordia y sus objetivos para la temporada 2026, donde lidera el campeonato y busca su primera victoria del año.
El corredor Emiliano Stang estuvo en El Once Deportivo, emitido por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, que tuvo como protagonista al piloto entrerriano que atraviesa un gran momento en el TC 2000. En la antesala de la tercera fecha del campeonato, que se disputará en Concordia, el líder del torneo compartió sensaciones, análisis y objetivos en una entrevista cargada de expectativas deportivas. El corredor llega como uno de los principales candidatos tras dos podios consecutivos y con la ilusión de conseguir su primera victoria del año en un circuito que conoce muy bien.
Durante la charla, Stang se mostró entusiasmado con el escenario entrerriano y su presente competitivo. “Vamos a Concordia, una pista que me gusta mucho. Corro en mi provincia, también nos gusta por ese lado”, expresó el piloto, destacando el valor emocional de correr cerca de su gente. Además, recordó su historial positivo en el trazado: “Fui el último ganador en Concordia en el TC 2000 y había hecho una muy buena clasificación, buena final. Es una pista que siempre me cayó bien”.
Un circuito exigente y un objetivo claro
El análisis del circuito de Concordia ocupó un tramo central de la entrevista. Stang explicó que se trata de una pista compleja y variada, donde el equilibrio del auto es clave para ser competitivo en todos los sectores.
“Tenés muchas partes distintas, tenés curvas muy rápidas, curvas muy lentas, la chicana que es mítica en Concordia. Hay que tratar de encontrar un balance siempre que esté bien en todos lados del auto”, detalló.
En cuanto a su objetivo deportivo, fue claro y directo. “El objetivo es pelear el campeonato hasta el final”, afirmó, dejando en evidencia que su mirada está puesta en la lucha global por el título y no solo en resultados parciales.
Liderazgo, peso extra y competencia directa
Stang también se refirió a su condición de líder del campeonato y a las dificultades que implica correr con lastre. “Llegamos muy bien, tenemos los 40 kg de lastre que obviamente pesan, por estar puntero del campeonato”, explicó el piloto, reconociendo el desafío adicional que enfrenta en cada fecha.
Además, destacó la paridad del certamen y la presencia de rivales fuertes como el entrerriano Franco Riva, quien también pelea en la parte alta de la tabla. El campeonato, según Stang, se define en pequeños detalles y consistencia a lo largo del año.
Preparación y ritmo de competencia
El piloto también habló sobre su preparación semanal y el enfoque en cada fecha del calendario. “El viernes ya tenemos un entrenamiento a la tardecita (17:30 de la tarde) y ahí ya empieza el fin de semana”, comentó, marcando la intensidad del cronograma deportivo.
En cuanto a los aspectos a mejorar, fue autocrítico: “En todo hay que mejorar, siempre hay que seguir mejorando, el nivel está muy alto”. Particularmente, señaló que la clasificación es el área donde aún puede dar un salto de calidad.