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Sociedad Frío polar en este lunes feriado

Imágenes: blanqueó la helada en Entre Ríos y dos localidades registraron temperaturas de 0°C

La intensa helada cubrió de blanco campos y pastizales en distintas localidades de la provincia, donde la combinación de aire polar, cielo despejado y escasa humedad favoreció la formación de escarcha. GALERÍA DE IMÁGENES.

15 de Junio de 2026
Blanqueó la helada en Entre Ríos
Blanqueó la helada en Entre Ríos Foto: Ente Ríos Ya

REDACCIÓN ELONCE

La intensa helada cubrió de blanco campos y pastizales en distintas localidades de la provincia, donde la combinación de aire polar, cielo despejado y escasa humedad favoreció la formación de escarcha. GALERÍA DE IMÁGENES.

La segunda quincena de junio arrancó con un escenario plenamente invernal en Entre Ríos, con un amanecer de los más fríos del año hasta el momento que presentó temperaturas que rondaron los 0°C en dos localidades de la provincia.

 

Distintos pronósticos consolidan una tendencia fría que se mantendría sin grandes variaciones hasta buena parte de la próxima semana, con lo cual el frío dará que hablar un tiempo largo en esta segunda parte del mes.

Helada en Maci&aacute; (Radio Vida Maci&aacute;)
Helada en Maciá (Radio Vida Maciá)

El inicio de la semana está dominado por el cielo mayormente despejado y el ingreso de aire seco, condiciones que favorecen estos amaneces helados que comenzaron el último domingo. De hecho, según el ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional, las localidades entrerrianas de Gualeguaychú y Concordia registraron -a las 9 de la mañana- marcas de 0.4ºC y 0.8ºC, respectivamente, constituyéndose entre las más bajas del país.

 

Encabezaron el ranking, las localidades de San Carlos de Bariloche y Río Colorado (en la provincia de Río Negro) con marcas de -4.6ºC y -4.4ºC, respectivamente.

 

Postales plenamente invernales en Entre Ríos

 

Las bajas temperaturas registradas en la madrugada de este lunes dejaron postales plenamente invernales en Entre Ríos.

Helada en Viale (Elonce)
Helada en Viale (Elonce)

La intensa helada cubrió de blanco campos y pastizales en distintas localidades de la provincia, donde la combinación de aire polar, cielo despejado y escasa humedad favoreció la formación de escarcha. El fenómeno se hizo visible especialmente en zonas rurales, donde el paisaje amaneció teñido de blanco como consecuencia de las mínimas tan bajas.

Helada en Viale (Elonce)
Helada en Viale (Elonce)
La escarcha sobre un auto (Entre R&iacute;os Ya)
La escarcha sobre un auto (Entre Ríos Ya)
Anoche a las 23 hs ya estaba congelado (Entre R&iacute;os Ya)
Anoche a las 23 hs ya estaba congelado (Entre Ríos Ya)
Helada en Maci&aacute; (Radio Vida Maci&aacute;)
Helada en Maciá (Radio Vida Maciá)
Helada en Maci&aacute; (Radio Vida Maci&aacute;)
Helada en Maciá (Radio Vida Maciá)
Blanque&oacute; la helada en Entre R&iacute;os (Ente R&iacute;os Ya)
Blanqueó la helada en Entre Ríos (Ente Ríos Ya)
Helada en Arroyo Molino, departamento Uruguay (Ente R&iacute;os Ya)
Helada en Arroyo Molino, departamento Uruguay (Ente Ríos Ya)
Blanque&oacute; la helada en Entre R&iacute;os (Ente R&iacute;os Ya)
Blanqueó la helada en Entre Ríos (Ente Ríos Ya)
Blanque&oacute; la helada en Entre R&iacute;os (Ente R&iacute;os Ya)
Blanqueó la helada en Entre Ríos (Ente Ríos Ya)
Helada en Rosario del Tala (Ente R&iacute;os Ya)
Helada en Rosario del Tala (Ente Ríos Ya)
Blanque&oacute; la helada en Entre R&iacute;os (Ente R&iacute;os Ya)
Blanqueó la helada en Entre Ríos (Ente Ríos Ya)
Helada en Concepci&oacute;n del Uruguay (Ente R&iacute;os Ya)
Helada en Concepción del Uruguay (Ente Ríos Ya)
Helada en Larroque (Ente R&iacute;os Ya)
Helada en Larroque (Ente Ríos Ya)
Blanque&oacute; la helada en Entre R&iacute;os (Ente R&iacute;os Ya)
Blanqueó la helada en Entre Ríos (Ente Ríos Ya)
Blanque&oacute; la helada en Entre R&iacute;os (Ente R&iacute;os Ya)
Blanqueó la helada en Entre Ríos (Ente Ríos Ya)
Helada en Chajar&iacute; (Ente R&iacute;os Ya)
Helada en Chajarí (Ente Ríos Ya)
Helada en Feliciano (Ente R&iacute;os Ya)
Helada en Feliciano (Ente Ríos Ya)
Blanque&oacute; la helada en Entre R&iacute;os (Ente R&iacute;os Ya)
Blanqueó la helada en Entre Ríos (Ente Ríos Ya)
Blanque&oacute; la helada en Entre R&iacute;os (Ente R&iacute;os Ya)
Blanqueó la helada en Entre Ríos (Ente Ríos Ya)
Blanque&oacute; la helada en Entre R&iacute;os (Ente R&iacute;os Ya)
Blanqueó la helada en Entre Ríos (Ente Ríos Ya)
Helada en Nogoy&aacute; (Ente R&iacute;os Ya)
Helada en Nogoyá (Ente Ríos Ya)
Helada en San Salvador (Ente R&iacute;os Ya)
Helada en San Salvador (Ente Ríos Ya)
Helada en Rosario del Tala (Ente R&iacute;os Ya)
Helada en Rosario del Tala (Ente Ríos Ya)
Blanque&oacute; la helada en Gualeguay (Ente R&iacute;os Ya)
Blanqueó la helada en Gualeguay (Ente Ríos Ya)
Blanque&oacute; la helada en Entre R&iacute;os (Ente R&iacute;os Ya)
Blanqueó la helada en Entre Ríos (Ente Ríos Ya)
Hel&oacute; en La Providencia, departamento La Paz (Ente R&iacute;os Ya)
Heló en La Providencia, departamento La Paz (Ente Ríos Ya)
Helada en Villaguay (Ente R&iacute;os Ya)
Helada en Villaguay (Ente Ríos Ya)

Temas:

helada en Entre Ríos Frío polar frío extremo heladas
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