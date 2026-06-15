Lunes feriado con frío intenso en Paraná: cómo seguirá el tiempo durante la semana

La entrada del aire frío polar durante el fin de semana, estuvo acompañada por aire seco que estabilizó las condiciones meteorológicas sobre gran parte del país. Pero esta calma meteorológica no durará mucho.

Para este lunes feriado, l panorama meteorológico no cambiará demasiado a este domingo en las distintas regiones de Argentina. En el sur de Patagonia seguirán los fuertes vientos del cuadrante oeste con carácter de alerta, mientras que las heladas volverán a repetirse en el norte de la Patagonia, sur de Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y también extendiéndose hacia el sur del Litoral.

En el norte argentino, el cielo seguirá muy cubierto, sin descartar algunas lloviznas débiles y aisladas en sectores como Jujuy, Salta y Tucumán.

El martes y miércoles, serán jornadas de transición en general en la República Argentina, en donde los fuertes vientos en el extremo sur, así como las bajas temperaturas en gran parte del país, irán cediendo. Poco a poco, en estas jornadas, el viento norte irá ganando protagonismo en el territorio nacional, templando el ambiente de la mano de un aumento considerable de la nubosidad en las distintas provincias.

A partir del miércoles y hacia el fin de semana, la atención meteorológica se va a concentrar en la formación de un centro de baja presión profunda en el este del país. Los mapas de anomalías de precipitación del Centro Europeo de Pronósticos (ECMWF) muestran desvíos positivos brutales en Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, con más de 50 mm por encima de lo normal.

Este fenómeno, técnicamente una ciclogénesis (formación de un ciclón extratropical), va a actuar como un verdadero imán de humedad, generando lluvias persistentes y tormentas fuertes, que pueden representar condiciones de riesgo para la población y los bienes.

Hacia el fin de semana, si bien este sistema se va a desplazar hacia el océano Atlántico, nos va a dejar un recuerdo de su paso: la entrada de más aire frío polar que arrancará desde la Patagonia el sábado y llegando el domingo al centro del país.

A partir del próximo domingo, las mañanas volverán van a ser gélidas en el centro y norte del país, consolidadas por un patrón de bloqueo atmosférico que va a mantener el frío estancado, recordándonos que el invierno real no siempre espera al calendario astronómico.

Pronóstico para Paraná

La semana comenzará con una mañana muy fría en Paraná, donde la mínima llegaría a 1 grado. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas irán en ascenso y se esperan probabilidades de lluvias hacia el jueves.

Para este lunes, el organismo prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 14 grados. La mañana se presentará con heladas y un marcado descenso térmico producto del ingreso de aire frío que afectó a gran parte de la región central del país.

El martes continuará el ambiente fresco durante las primeras horas del día, con una mínima de 2 grados y una máxima estimada en 17. El cielo permanecerá entre algo y parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones.

Las condiciones comenzarán a tornarse más agradables a partir del miércoles. Según el pronóstico oficial, la temperatura oscilará entre los 5 y los 18 grados, con cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada.

El jueves se mantendrá la máxima de 15 grados y la mínima de 9. Será el único día de la semana con chances de precipitaciones, ya que para la noche se anuncian probabilidades de lluvias de entre 10 y 40 por ciento.

No obstante, las condiciones mejorarían rápidamente y el viernes volvería a presentarse estable, con temperaturas entre 11 y 18 grados y escasas probabilidades de precipitaciones.

Cómo seguirá el fin de semana

El pronóstico extendido indica que el próximo fin de semana mantendrá características similares en la capital entrerriana. Para el sábado se esperan 17 grados de máxima y 7 de mínima, mientras que el domingo la temperatura volvería a ubicarse entre 7 y 17 grados.

En ambos casos, el SMN prevé cielo parcialmente nublado y sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de jornadas estables pese a la persistencia de mañanas frías.

De esta manera, tras el intenso frío registrado en el comienzo de la semana, Paraná experimentará un gradual aumento de las temperaturas, aunque sin abandonar las condiciones típicas del invierno que ya comenzó a hacerse sentir en la región.