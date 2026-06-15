Copa del Mundo: qué países debutan este lunes, con la presencia de Tim Payne en Nueva Zelanda

El Mundial 2026 sigue su marcha este lunes con una jornada que tendrá cuatro partidos de la competencia más importante del fútbol, por la fecha 1 de los Grupos G y H. La acción comenzará con el duelo entre España y Cabo Verde en Atlanta, y horas más tarde Bélgica y Egipto chocarán en el Seattle Stadium.

Luego será el turno de Arabia Saudita y Uruguay, que se enfrentarán en Miami en un duelo clave para empezar a perfilar la clasificación a los 16avos de final. La jornada culminará con el cruce entre Irán y Nueva Zelanza en Los Angeles, por la noche de Argentina.

España llega al Mundial como uno de los grandes candidatos al título, y arrancar el torneo con una victoria les dará tranquilidad pensando en la clasificación a 16avos de final. Los amistosos previos fueron un sorpresivo empate 1-1 frente a Irak y victoria por 3-1 ante Perú. Lamine Yamal será el gran ausente de este partido, ya que el delantero de 18 años está en la etapa final de recuperación de una lesión que sufrió jugando para Barcelona en mayo.

Cabo Verde hará su debut absoluto en Mundiales justamente frente a una potencia. Sin nada que perder, los africanos intentarán dar el golpe ante La Roja en Atlanta para seguir soñando con los mano a mano. En sus duelos previos a la Copa del Mundo pisó fuerte goleando 3-0 a Serbia, y días después hizo lo propio con Bermudas.

El partido se disputa en el Atlanta Stadium, Estados Unidos a las 13. Se puede ver en D Sports.

Grupo G

Bélgica es el gran candidato a quedarse con el Grupo G y llega al debut mundialista siendo el cabeza del grupo y con la ilusión de dejar de ser el equipo 'que puede dar la sorpresa' y dar el paso para meterse en la pelea de los candidatos. Llega con invicto de 13 partidos entre amistosos y encuentros oficiales, y su última presentación fue un aplastante 5-0 ante Túnez.

Egipto dejó una muy buena imagen en los amistosos ante España y Brasil. Los Faraones quieren dar el golpe y clasificar a los 16avos de final en un grupo complicado, donde enfrentarán a Nueva Zelanda e Irán, además de Bélgica, sabiendo que el debut será el duelo más difícil de los tres.

Se juega en el Seattle Stadium, Estados Unidos a las 16. Transmite TyC Sports y TyC Sports Play.

Grupo H

Arabia Saudita, comandado por Georgios Donis desde hace pocos meses, vienen de dos buenos amistosos de preparación, primero con una victoria ante Puerto Rico por 3 a 0 y luego con un empate sin goles contra Senegal. Buscarán comenzar con el pie derecho para soñar con la clasificación a 16avos de final.

Uruguay, dirigido técnicamente por Marcelo Bielsa, no llegan de la mejor manera luego de los amistosos previos. Contra Inglaterra, uno de los candidatos para esta Copa del Mundo, empataron 1 a 1, y luego tampoco pudieron contra Argelia e igualaron sin goles.

El partido se juega a las 19 en el Miami Stadium, Estados Unidos. Se puede ver por TyC Sports y TyC Sports Play.

Otro partido del Grupo G es Irán vs. Nueva Zelanda a las 22 en Los Angeles Stadium, Estados Unidos, también con transmisión de TyC Sports y TyC Sports Play.

Irán inicia un Mundial complejo: Estados Unidos le ha negado la posibilidad de tener el búnker de entrenamiento en su país por lo que el seleccionado asiático tendrá que entrar y salir en cada instancia de juego, y estará en Tijuana hospedándose. Llega al encuentro ante Nueva Zelanda habiendo ganado los últimos tres amistosos disputados: ante Costa Rica, Gambia y Mali.

Nueva Zelanda, con Tim Payne como figura inesperada, llega a la cita mundialista con la ilusión de pasar la fase de grupos. El equipo de Oceanía, que juega las eliminatorias para la Copa del Mundo en Asia, llega con derrotas ante Inglaterra y una alarmante caída por 4-0 ante Haití.