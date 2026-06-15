Liberaron un “caraú”, un pájaro que había sido rescatado por periodistas de Elonce

REDACCIÓN ELONCE
El ave silvestre apareció en una casa de Paraná y fue puesta a resguardo por periodistas de Elonce con la colaboración de un guardafauna. Tras ser evaluada y comprobar que estaba en buen estado de salud, recuperó la libertad en un ambiente adecuado para la especie.
Un ejemplar de caraú, una de las aves más características de los humedales del norte argentino, fue liberado luego de haber sido rescatado en una vivienda de Paraná gracias a la intervención de periodistas de Elonce y del guardafauna Bruno García.
La situación se registró durante la mañana del jueves en una casa ubicada sobre calle Santa Cruz. El aviso llegó a la redacción de Elonce a través de un vecino que observó la presencia del ave en la puerta de su domicilio y desconocía de qué especie se trataba.
"Este bichito está en la puerta de mi casa, no sé cómo se llama ni de dónde salió", fue el mensaje recibido por el medio.
Ante la consulta, el guardafauna Bruno García recomendó capturar y resguardar al animal hasta su llegada para evitar que fuera atacado por perros o gatos que circulan habitualmente por la zona urbana.
El rescate y la recuperación
Frente a la urgencia del caso, los periodistas Javier Werner, Kevin Rosemberger y Rocío Corrales acudieron al lugar con cajas para concretar el rescate del ejemplar.
Luego de ser capturado de manera segura, el ave quedó bajo resguardo hasta la llegada de García, quien trasladó al animal a la Fundación Las Huellas, un centro especializado en rescate y rehabilitación de fauna silvestre.
Según explicó el guardafauna, durante las siguientes horas se realizaron controles para verificar su estado general de salud. "Este ejemplar se trajo a la fundación, se controló que esté en condiciones y que no estuviera golpeado", explicó.
Tras constatar que el ave no presentaba lesiones ni problemas físicos, se decidió avanzar con su liberación. "Al encontrarse en condiciones adecuadas se liberó en un ambiente que cumple todas las condiciones de hábitat. Después de 48 horas de resguardo pudo recuperar su libertad", señaló García.
"El ave ya se liberó, solo dos días anduvo conmigo", agregó.
Cómo es el caraú
El caraú es una especie asociada a ambientes húmedos, esteros, lagunas, bañados y cursos de agua. Se trata de la única especie de la familia Aramidae y se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina.
Su aspecto es fácilmente reconocible por su plumaje pardo oscuro con pequeñas manchas blancas en la cabeza, cuello y parte superior del cuerpo.
Además, posee un vuelo muy particular, caracterizado por fuertes aleteos y las patas colgando durante el desplazamiento.
Es un ave de hábitos generalmente solitarios, aunque durante ciertas épocas del año puede observarse en grupos numerosos.
Un especialista en caracoles
Una de las características más llamativas del caraú es su alimentación. Su dieta está basada casi exclusivamente en caracoles acuáticos. Para ello cuenta con un pico largo, recto y extremadamente fuerte que le permite romper los caparazones de sus presas.
Sus vocalizaciones también son inconfundibles. Los especialistas describen sus llamados como gritos prolongados y lastimeros, que pueden escucharse durante el día, al atardecer e incluso durante la noche.
La especie suele nidificar durante la primavera y el verano, construyendo sus nidos entre juncales, totorales o sobre árboles cercanos a cuerpos de agua.