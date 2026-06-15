Mundial 2026: España empató con Cabo Verde y abrió un posible cruce con Argentina

España protagonizó una de las primeras sorpresas del Mundial 2026 al empatar 0 a 0 frente a Cabo Verde en su presentación por el Grupo H y complicó sus aspiraciones de finalizar como líder de la zona.

El encuentro se disputó en el Atlanta Stadium y marcó un resultado inesperado para uno de los principales candidatos al título, que llegaba con una racha de diez partidos sin derrotas y amplias expectativas para el inicio de la competencia.

Del otro lado, Cabo Verde, que disputa por primera vez una Copa del Mundo, consiguió un histórico punto gracias a una sólida actuación defensiva que neutralizó los intentos españoles durante los 90 minutos.

España dominó, pero no pudo convertir

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente asumió el protagonismo desde el comienzo, controló la posesión de la pelota y manejó el desarrollo del partido.

Sin embargo, más allá de la superioridad territorial, encontró serias dificultades para generar situaciones claras frente a un rival que se mostró ordenado y compacto en todas sus líneas.

Cuando logró vulnerar el esquema defensivo africano, España tampoco tuvo la eficacia necesaria para romper el cero.

Ferran Torres ante la marca de Jovane Cabral (foto AP)

Uno de los datos destacados de la jornada fue la ausencia de Lamine Yamal entre los titulares. El delantero del Barcelona llegó al encuentro con una molestia muscular y el cuerpo técnico optó por preservarlo desde el inicio.

Cabo Verde hizo historia

El joven atacante ingresó en el complemento con la intención de cambiar el rumbo del partido, pero tampoco logró marcar diferencias.

Con disciplina táctica y una actuación defensiva impecable, Cabo Verde sostuvo el resultado hasta el final y celebró el primer punto de su historia en una Copa del Mundo.

El empate fue recibido como un verdadero triunfo por el seleccionado africano, que enfrentó a uno de los equipos más poderosos del certamen y logró mantener su arco en cero.

La igualdad también modificó el escenario del Grupo H, que completan Uruguay y Arabia Saudita.

Argentina sigue de cerca la situación

El resultado tiene además una consecuencia directa para la Selección Argentina.

Según el cuadro del Mundial, el ganador del Grupo J, donde compite el equipo dirigido por Lionel Scaloni, se enfrentará en octavos de final con el segundo clasificado del Grupo H.

Por ese motivo, una eventual pérdida del liderazgo por parte de España podría derivar en un cruce de enorme jerarquía ante la Albiceleste en la primera instancia eliminatoria.

Aunque todavía restan dos fechas en la fase de grupos, el empate dejó a la Roja sin margen de error y obligada a obtener buenos resultados en los próximos compromisos para asegurarse el primer puesto.

Un Mundial que ya entrega sorpresas

El Mundial 2026 apenas comenzó y ya registró uno de sus primeros grandes batacazos.

España dejó escapar dos puntos ante un debutante absoluto y ahora deberá reaccionar rápidamente para evitar complicaciones mayores en el camino hacia la fase eliminatoria.

Mientras tanto, Argentina observa de reojo una situación que podría alterar significativamente su recorrido en la búsqueda de defender el título conseguido en Qatar 2022.