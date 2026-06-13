Selección Argentina: la incógnita que mantiene Scaloni para el debut en el Mundial

La lesión de Nicolás Tagliafico abrió interrogantes en el armado del equipo para el primer partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Lionel Scaloni evalúa mantener una línea de cuatro defensores o apostar por un esquema con tres zagueros.
El debut de Argentina en el Mundial 2026 mantiene una incógnita táctica que Lionel Scaloni todavía no terminó de despejar. A pocos días del estreno frente a Argelia, el entrenador analiza modificaciones en la estructura defensiva debido a la lesión de Nicolás Tagliafico.
Según trascendió, el seleccionador probó durante los entrenamientos una formación con línea de cuatro defensores. Sin embargo, el desgarro sufrido por el lateral izquierdo obligó al cuerpo técnico a replantear algunas alternativas para el encuentro que se disputará este martes.
En el esquema tradicional, la defensa estaría integrada por Nahuel Molina y Facundo Medina en los laterales, mientras que Nicolás Otamendi y Cristian Romero conformarían la dupla central.
La alternativa de un esquema con tres defensores
La principal variante que estudia Scaloni contempla la salida de Molina para reforzar el mediocampo. De concretarse esa modificación, Argentina pasaría de un sistema 4-3-3 a un 3-4-3, una opción que ya fue ensayada en algunos tramos del ciclo.
En ese contexto aparece como una alternativa importante Nicolás González. El futbolista, uno de los habituales favoritos del entrenador, ya cumplió funciones por la banda izquierda y cuenta con experiencia para recorrer toda la franja, tanto en tareas ofensivas como defensivas.
Si finalmente se mantiene la línea de cuatro, el mediocampo tendría a tres nombres prácticamente indiscutidos: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, quienes suelen integrar el equipo titular cuando están en plenitud física.
Tagliafico apunta a regresar en la fase de grupos
En ataque, la idea sería sostener a Lionel Messi, de destacada actuación en el amistoso ante Islandia, acompañado por Thiago Almada y Lautaro Martínez. El delantero del Inter buscará dejar atrás el recuerdo de su discreta participación en Qatar 2022.
Respecto de Tagliafico, el diagnóstico confirmó un desgarro grado 1 en el sóleo de la pierna izquierda. Por esa lesión, se perdería los dos primeros compromisos de la fase de grupos.
De acuerdo con los plazos estimados de recuperación, el lateral podría reaparecer en el último encuentro del Grupo J frente a Jordania, aunque también existe la posibilidad de que sea preservado para una eventual instancia de eliminación directa.
“Dibu” pulgar arriba y trabajo intenso
El guardavalla del Aston Villa trabajó con mayor intensidad y durante más tiempo que en días anteriores. Su evolución fue progresiva y, además, la gran novedad —que aporta tranquilidad— es que se movió bajo los tres palos, algo que no había sucedido hasta ahora.
Martínez sufrió la fractura en ese dedo durante la entrada en calor previa a la final de la Europa League que ganó el Aston Villa. Este sábado se observó que, cada vez que se ponía de pie tras arrojarse al piso, cargaba el peso sobre la mano izquierda. El “estoy bien”, camino al gimnasio, fue otro síntoma favorable en relación con su presencia.
Sin dudas, tener al arquero a disposición es una gran noticia para el cuerpo técnico, que en estas horas comenzará a definir el once para el debut del martes frente a Argelia.