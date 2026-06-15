Caso Agostina Vega: indagarán este martes a los tres acusados por el femicidio de la adolescente de 14 años

La causa que investiga el brutal femicidio de Agostina Vega avanza hacia una nueva instancia judicial. Este martes, Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani serán indagados por el fiscal Raúl Garzón en los Tribunales provinciales de Córdoba, donde deberán responder por las acusaciones que pesan en su contra.

Según informaron fuentes vinculadas al expediente, los tres imputados comparecerán acompañados por sus respectivos defensores para brindar explicaciones sobre su presunta participación en uno de los crímenes que más conmoción generó en la provincia durante las últimas semanas.

La adolescente de 14 años fue hallada asesinada y descuartizada, un hecho que motivó una compleja investigación en la que la fiscalía sostiene que participaron varias personas y que el principal acusado no habría actuado solo.

Qué rol atribuye la fiscalía a cada imputado

Claudio Barrelier está imputado como presunto autor material del delito de homicidio agravado por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, figura contemplada como femicidio en el Código Penal.

Para los investigadores, se trata de la persona que habría ejecutado el crimen de Agostina. Sin embargo, la hipótesis judicial sostiene que otras personas colaboraron antes y después del asesinato.

En ese marco, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani enfrentan acusaciones por encubrimiento. La fiscalía considera que ambos habrían tenido distintos niveles de participación para ayudar a ocultar el hecho y entorpecer la investigación.

Fuentes del caso señalaron que la declaración de los tres acusados será clave para determinar responsabilidades y reconstruir con mayor precisión la secuencia de acontecimientos.

El vínculo entre los acusados

De acuerdo con la investigación, Fassetta mantenía una amistad con Barrelier desde hacía aproximadamente diez meses. Ambos se habrían conocido en el ámbito futbolero a partir de su simpatía por Instituto.

Los investigadores sospechan además que Barrelier residía en una vivienda del barrio Cofico donde presuntamente se habría cometido el crimen.

Ese vínculo habría permitido que el acusado tomara contacto tanto con Agostina como con la madre de la adolescente, un elemento que forma parte de la reconstrucción realizada por los pesquisas.

La fiscalía intenta establecer ahora cuál fue el grado de conocimiento que tenían los otros imputados sobre lo ocurrido y qué acciones concretas realizaron una vez consumado el hecho.

La sospecha sobre el traslado del cuerpo

Uno de los puntos centrales de la investigación involucra a Soledad Andreani, expareja del principal acusado.

Según la hipótesis fiscal, la mujer le habría prestado a Barrelier un automóvil Ford Ka negro que luego habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente hasta un descampado donde fue abandonado.

Además, los investigadores sostienen que Andreani habría lavado el vehículo después de que le fuera devuelto, una conducta que podría interpretarse como una maniobra destinada a eliminar rastros o pruebas vinculadas al crimen.

A esto se suma la aparición de registros audiovisuales que muestran a Barrelier y Andreani juntos después del femicidio, material que también forma parte de la evidencia incorporada al expediente.

Para la fiscalía, cada uno de los acusados cumplió un rol específico y existen elementos suficientes para sostener que el principal imputado no actuó en soledad. Las indagatorias previstas para este martes podrían aportar nuevas precisiones sobre uno de los casos más impactantes que actualmente investiga la Justicia cordobesa.