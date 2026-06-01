La autopsia confirmó que Agostina Vega murió por asfixia y hallaron signos de abuso sexual

El femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo con la difusión de los primeros resultados de la autopsia practicada al cuerpo de la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. El informe preliminar concluyó que la víctima murió como consecuencia de una asfixia mecánica y que posteriormente su cuerpo fue desmembrado.

Según fuentes vinculadas a la investigación, los peritos también detectaron “posibles signos de abuso sexual”, aunque por el momento no existe una conclusión definitiva debido al avanzado estado de descomposición en que fue hallado el cadáver, casi una semana después del crimen, publicó Infobae.

La causa es investigada por el fiscal Raúl Garzón, quien espera nuevos resultados periciales que permitan esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho y determinar si existieron otros delitos asociados al femicidio.

La data de muerte y la hipótesis del crimen

Los forenses lograron establecer además un marco temporal estimado para la muerte de la adolescente. De acuerdo con el informe preliminar, el fallecimiento habría ocurrido entre las 23 del viernes 20 y las 5 de la madrugada del sábado 21 de mayo.

Esa conclusión indica que Agostina fue asesinada varias horas antes de que la Policía de Córdoba recibiera la denuncia por su desaparición. Los investigadores consideran que este dato resulta clave para reconstruir los movimientos de la víctima y del principal sospechoso.

Por otra parte, los estudios toxicológicos y los análisis complementarios sobre órganos y tejidos aún continúan. Los resultados podrían aportar información relevante sobre las circunstancias previas al crimen.

El único acusado fue imputado por femicidio

En las últimas horas, Claudio Barrelier, único detenido por el caso, fue formalmente imputado por el delito de femicidio. El sospechoso permanece alojado en el penal de Bouwer, donde fue derivado a un pabellón psiquiátrico tras manifestar intenciones de quitarse la vida luego del hallazgo del cuerpo.

Los investigadores sostienen la hipótesis de que actuó solo en su vivienda del barrio Cofico. Asimismo, la modalidad del crimen, caracterizada por la asfixia como causa de muerte y el desmembramiento posterior, refuerza la teoría de un “crimen silencioso”, que podría explicar por qué no hubo testigos que escucharan pedidos de auxilio o situaciones de violencia.

Mientras tanto, la Justicia aguarda los resultados de las pericias pendientes, que podrían derivar en nuevas agravantes para la imputación y aportar precisiones sobre un caso que conmocionó a Córdoba y al país.