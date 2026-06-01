Panamericana: un micro de Concordia chocó contra un camión y hubo una docena de heridos

El chofer fue el más afectado por el impacto.

Un accidente en Ruta 9 generó preocupación este lunes luego de que un micro de la empresa concordiense Estrella Tour impactara desde atrás contra un camión a la altura de la ciudad bonaerense de Campana. El siniestro ocurrió en el kilómetro 75 de la Panamericana, en sentido hacia Rosario, y movilizó a numerosos equipos de emergencia debido a la cantidad de pasajeros que viajaban en la unidad.

De acuerdo con las primeras informaciones, el colectivo regresaba hacia Entre Ríos con pasajeros que habían participado de un tour de compras cuando, por causas que aún son materia de investigación, embistió a un camión Volvo que circulaba en el mismo sentido.

Como consecuencia del fuerte impacto, se registraron importantes complicaciones en el tránsito vehicular. La circulación permaneció parcialmente restringida durante varias horas y se formaron demoras que alcanzaron aproximadamente dos kilómetros de extensión sobre la traza nacional.

Complejo operativo de rescate

El choque afectó principalmente el lateral derecho del micro, precisamente el sector donde se encuentra la puerta de ingreso y egreso de pasajeros. Esta situación dificultó considerablemente la evacuación de los ocupantes, ya que muchos no pudieron abandonar el vehículo por sus propios medios.

Ante este escenario, personal médico, bomberos y equipos de emergencia debieron acceder al interior de la unidad a través de la ventanilla del conductor para asistir a los pasajeros y coordinar las tareas de rescate. El procedimiento demandó un importante despliegue debido a las condiciones en las que quedó el colectivo tras la colisión.

Los primeros reportes indicaron que el conductor fue quien sufrió las lesiones de mayor consideración, producto de la violencia del impacto en la parte frontal de la unidad. La cabina quedó seriamente dañada y el chofer permaneció atrapado entre los hierros retorcidos.

Doce personas fueron trasladadas a hospitales

Para liberar al conductor fue necesario un intenso trabajo de los Bomberos Voluntarios de Campana, quienes desplegaron herramientas especiales y realizaron maniobras de rescate durante varios minutos. Paralelamente, los equipos sanitarios atendieron a más de una docena de pasajeros que presentaban distintas lesiones, informó Campana Noticias.

Tras las primeras evaluaciones médicas realizadas en el lugar, 12 personas fueron derivadas a centros de salud de la zona mediante ambulancias del SAME y unidades de bomberos para recibir atención especializada.

Continúan las actuaciones para determinar las causas del choque.