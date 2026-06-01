La Cocina del Once volvió con noticias, recetas entrerrianas y un menú de tres pasos

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once regresó a la pantalla de Elonce con nuevas propuestas gastronómicas. Sebastián Rodríguez Vivanco preparó platos elaborados con carne de cerdo y productos entrerrianos.
La Cocina del Once volvió este lunes a la pantalla entrerriana de Elonce con una propuesta renovada que combinó gastronomía, actualidad y productos regionales. Con la conducción de Danisa Todoro, el tradicional espacio regresó para acompañar el mediodía de los televidentes con recetas elaboradas en vivo y toda la información de la jornada.
En esta nueva emisión, el chef Sebastián Rodríguez Vivanco presentó un menú completo de tres pasos elaborado principalmente con carne de cerdo y productos entrerrianos de Granalier. La propuesta incluyó una entrada, un plato principal y un postre, pensados para destacar sabores tradicionales con técnicas de cocina accesibles para realizar en el hogar.
La preparación comenzó con una entrada denominada croqueta de chorizo con alioli de pimiento rojo sobre papas aplastadas, una combinación que reunió texturas crocantes, sabores ahumados y productos regionales.
Una entrada con protagonismo de la carne de cerdo
Para la elaboración de las croquetas, el chef utilizó chorizo fresco, cebollas, ajo, harina, leche y condimentos. El primer paso consistió en saltear la cebolla e incorporar la carne de cerdo extraída del chorizo, generando una preparación similar a un relleno de empanadas.
Posteriormente, se preparó una bechamel espesa con manteca, harina y leche, que se integró al relleno para otorgar consistencia. Una vez fría la mezcla, se formaron las croquetas y se realizó un doble rebozado con harina, huevo y pan rallado antes de llevarlas nuevamente a refrigeración para luego freírlas.
Como acompañamiento, Rodríguez Vivanco preparó papas hervidas con cáscara que luego fueron aplastadas y doradas en sartén con manteca. El alioli de pimiento rojo se realizó procesando ajo, mayonesa, leche y aceite junto a un morrón previamente asado, que aportó color y un característico sabor ahumado.
Pastel de fuente como plato principal
La segunda propuesta del programa fue un pastel de fuente elaborado con carne picada de cerdo, verduras salteadas y una doble capa de purés. Para el relleno se utilizaron cebolla, pimiento rojo, zanahoria, zapallo y condimentos, además de huevo duro incorporado al final de la cocción.
En paralelo, se prepararon un puré de papas y otro de zapallo, ambos enriquecidos con manteca, queso y nuez moscada. El armado se realizó colocando primero la capa de papa, luego el relleno de carne y finalmente el puré de zapallo.
Antes de ingresar al horno, la superficie fue cubierta con queso para lograr un gratinado uniforme. La presentación final se completó con una lluvia de hierbas frescas, como perejil o ciboulette.
Un postre clásico para cerrar el menú
La propuesta dulce estuvo compuesta por un postre de vainillas, crema pastelera, chips de chocolate y licor de dulce de leche. Para la crema se calentó leche con esencia de vainilla y luego se integró con una mezcla de huevos, azúcar y almidón de maíz.
El armado se realizó por capas, alternando vainillas humedecidas con licor, crema pastelera y chips de chocolate. El procedimiento se repitió varias veces hasta completar la fuente.
Tras un período de refrigeración, el postre quedó listo para servir, completando así un menú de tres pasos que marcó el regreso de La Cocina del Once a la pantalla de Elonce con sabores regionales y recetas para compartir en familia.