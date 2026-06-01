Alumnos de la escuela Juan XXIII realizarán un bingo para recaudar fondos para su recepción

REDACCIÓN ELONCE
Los alumnos de séptimo año de la orientación Construcciones de la Escuela Juan XXIII impulsan un mate bingo solidario con el objetivo de reunir fondos para su recepción de egresados. La actividad se realizará el próximo 13 de junio.
Los alumnos de séptimo año de la orientación Construcciones de la Escuela Juan XXIII impulsan un mate bingo solidario con el objetivo de reunir fondos para su recepción de egresados. La actividad se realizará el próximo 13 de junio desde las 14 horas en el establecimiento educativo, ubicado en calle Los Ceibos 999, y está abierta a toda la comunidad.
Según se informó, la iniciativa surge como una forma de acompañar a las familias ante los costos que implica la celebración de fin de curso. "La idea era más que nada ayudar a las familias a solventar los gastos de las tarjetas para la recepción, que hoy en día están costosas y es un sacrificio en el que queríamos acompañar a nuestros padres", explicó a Elonce una de las estudiantes organizadoras.
La entrada tendrá un valor de 2.500 pesos e incluirá un cartón para jugar y un número para participar de sorteos. Además, se podrán adquirir cartones adicionales: seis por 2.000 pesos, tres por 1.000 pesos o unidades a 500 pesos.
"Invitamos a toda la familia, a todos los que quieran venir a pasar una linda tarde de mates, de risas y de compartir también”, señalaron los estudiantes durante la presentación de la propuesta.
Durante la jornada habrá importantes premios, entre ellos vouchers de comida y limpieza, además de otros obsequios donados por comercios y vecinos. También funcionará una cantina con diferentes opciones gastronómicas.
En total son 21 estudiantes los que integran séptimo Construcciones y todos participan de la organización. "Todos nos pusimos las pilas para poder lograr la recaudación", aseguraron.
La recepción será el 23 de enero de 2027, por lo que los jóvenes ya comenzaron a planificar distintas estrategias para afrontar los gastos. "Tenemos planeado también seguir haciendo más recaudaciones y preferimos arrancar por un bingo, porque la gente se copa mucho", indicaron.
Además del objetivo económico, la propuesta refleja el fuerte sentido de pertenencia y compañerismo que caracteriza al grupo. "Con el paso de los años el grupo cada vez fue siendo más unido. Esa subdivisión que normalmente se genera en los cursos cada vez fue menor, siempre estamos ayudándonos", destacó uno de los estudiantes.
Los futuros egresados obtendrán el título de Maestro Mayor de Obras, una formación que les permitirá insertarse laboralmente una vez finalizados sus estudios. "Tenemos la posibilidad de salir de acá con un título y no necesariamente seguir estudiando una carrera universitaria para poder desempeñarnos en el rubro de la construcción", explicaron.
Para colaborar, pueden comunicarse al 343 612 7953. Elonce.com