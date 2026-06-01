Negocian las indemnizaciones de seis empleados tras el cierre de histórica metalúrgica de Paraná

La histórica metalúrgica Menghi SRL cerrará definitivamente sus puertas este viernes en Paraná tras más de 50 años de actividad ininterrumpida en la capital entrerrian. Mientras la empresa avanza en la disolución de la sociedad, negocia las indemnizaciones de seis trabajadores y mantiene abierta una posibilidad de continuidad a través de una nueva conducción familiar.

El cierre de la firma, ubicada sobre calle Almirante Brown al 118, se concretará este viernes. Aunque las persianas permanecen bajas, los propietarios continúan abriendo ocasionalmente el establecimiento para cumplir con la entrega de trabajos previamente encargados por sus clientes.

Menghi, histórica metalúrgica de Paraná (foto Elonce)

Además de los cuatro hermanos socios que integraban la empresa, la metalúrgica contaba con seis empleados directos. Entre ellos se encuentran trabajadores con extensas trayectorias dentro de la firma, incluyendo un operario con 32 años de antigüedad y otros empleados con varios años de servicio.

Negociaciones para una salida ordenada

Según pudo saber Elonce, las indemnizaciones se negocian de manera individual con cada trabajador. La intención de los propietarios es garantizar el pago correspondiente y evitar conflictos laborales durante el proceso de cierre.

“Somos cuatro hermanos responsables de una empresa que está hace más de 50 años. Hemos pasado por todas las crisis, como el corralito, los federales, la pandemia, pero hoy se nos hace muy difícil seguir”, había explicado José Menghi al anunciar la decisión.

José Menghi (foto Elonce)

El empresario sostuvo a Elonce que la caída de la actividad se profundizó en los últimos años y que el desgaste acumulado también influyó en la determinación de finalizar el emprendimiento familiar.

“Ya estamos cansados”, había reconocido Menghi, quien además remarcó que la empresa no mantiene deudas y que siempre buscó sostener una administración ordenada.

Ventas en retroceso y dificultades del sector

La crisis de la construcción fue uno de los factores centrales que afectaron a la compañía. Según relató el empresario, las ventas registraron una caída cercana al 50 por ciento respecto de períodos anteriores.

“Hoy la gente prioriza la comida. Las tarjetas de crédito están al rojo vivo y la construcción está prácticamente parada. Nosotros dependemos mucho de ese sector porque vendemos hierro para techos, rejas, portones y estructuras”, explicó.

Menghi, histórica metalúrgica de Paraná (foto Elonce)

Menghi también señaló que la volatilidad cambiaria impactó directamente en la actividad, ya que los precios del hierro se encuentran vinculados al dólar oficial. “Los márgenes son muy pequeños. Si comprás mercadería y al poco tiempo baja el dólar, ya arrancás perdiendo”, afirmó.

Una posibilidad de continuidad

Pese al cierre de la sociedad actual, surgió una alternativa para que la actividad no desaparezca definitivamente. Tras conocerse la decisión de los socios, Elonce pudo saber que el hijo de uno de ellos analiza asumir la conducción de la empresa e intentar reactivar el emprendimiento.

“Tiene posibilidades de recuperarse si se logra inyectar mercadería, pero por supuesto que se necesita capital”, había señalado José Menghi.

Por el momento, el futuro de esa iniciativa permanece sujeto a la posibilidad de obtener financiamiento y recomponer el stock necesario para retomar la actividad en un contexto económico que continúa presentando dificultades para el sector industrial y de la construcción.