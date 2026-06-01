El Gobierno volvió a postergar la suba de impuestos sobre los combustibles hasta julio

El Gobierno nacional decidió volver a postergar la aplicación plena de los incrementos impositivos sobre los combustibles y extendió hasta el 1 de julio de 2026 los aumentos pendientes sobre naftas y gasoil.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 405/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y modifica disposiciones previamente establecidas en el Decreto 617/2025.

De esta manera, durante junio continuarán diferidos los incrementos vinculados a las actualizaciones impositivas correspondientes a 2024, 2025 y al primer trimestre de 2026.

Qué impuestos seguirán postergados

El decreto alcanza a los tributos que gravan la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

Según la normativa, el incremento total remanente de las actualizaciones impositivas comenzará a aplicarse recién desde el 1 de julio de 2026 inclusive.

Los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se actualizan periódicamente tomando como referencia las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.

Sin embargo, el Gobierno viene postergando desde hace meses la aplicación completa de esos ajustes con el objetivo de moderar el impacto sobre los precios finales en surtidores.

La nueva disposición reemplaza además la referencia temporal vigente entre el 1 y el 31 de mayo por el período comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2026.

El argumento del Gobierno

En el texto oficial, el Ejecutivo sostuvo que la medida apunta a “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”.

La decisión busca evitar un traslado inmediato de los incrementos impositivos al valor de los combustibles, en un contexto donde el Gobierno intenta sostener la desaceleración inflacionaria.

De todos modos, el diferimiento no elimina los aumentos pendientes, sino que vuelve a trasladarlos hacia adelante. Las actualizaciones acumuladas corresponden a impuestos que no fueron aplicados plenamente durante distintos períodos de 2024 y 2025, además de parte de 2026.

Qué puede pasar con los precios en julio

La postergación mantendrá congelada durante junio una parte importante de la carga impositiva sobre los combustibles.

Sin embargo, el mercado seguirá atento a lo que ocurra a partir de julio, cuando debería comenzar a regir el esquema completo de actualización previsto por el Gobierno.

En los últimos meses, las petroleras ya habían aplicado ajustes parciales en los surtidores vinculados tanto a costos internos como a movimientos internacionales del precio del petróleo.