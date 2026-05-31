Cuánto cobran los albañiles en junio de 2026 tras el acuerdo salarial de UOCRA

Cuánto cobran los albañiles en junio de 2026 quedó definido luego del nuevo acuerdo paritario alcanzado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). El convenio establece una recomposición salarial del 6% para el trimestre junio-agosto, distribuida en aumentos escalonados, además del pago de bonos extraordinarios que en algunas categorías alcanzarán los $72.900.

La actualización salarial beneficiará a miles de trabajadores de la construcción en todo el país y tendrá impacto no solo en los haberes mensuales, sino también en el cálculo del medio aguinaldo, aportes previsionales, horas extras e indemnizaciones.

El entendimiento fue alcanzado entre el gremio y las cámaras empresarias del sector con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de los salarios frente al contexto inflacionario.

Foto: Archivo Elonce.

Cómo se aplicarán los aumentos

El incremento acordado se distribuirá en tres tramos consecutivos. Durante junio, los trabajadores percibirán una suba del 2,1% respecto de los salarios de mayo.

En julio se aplicará un aumento adicional del 2%, mientras que en agosto se sumará otro 1,9%. Cada porcentaje se calculará sobre el salario actualizado del mes anterior, generando un efecto acumulativo a lo largo del trimestre.

Desde el sector explicaron que esta modalidad permite una adecuación progresiva de los costos laborales para las empresas y, al mismo tiempo, garantiza que los trabajadores vean reflejada la mejora salarial de manera continua en sus recibos de sueldo.

Impacto en el aguinaldo y otros conceptos

Uno de los aspectos más importantes del acuerdo es la incorporación al salario básico de las sumas no remunerativas otorgadas durante el trimestre anterior.

Este cambio modifica la base de cálculo de varios conceptos laborales. Entre ellos se encuentran el sueldo anual complementario, los aportes jubilatorios, las indemnizaciones por despido y el valor de las horas extras, precisó Iprofesional.

Al incrementarse el salario básico, el medio aguinaldo correspondiente a junio también registrará una mejora para los trabajadores de la construcción.

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Valores por hora para los trabajadores

En la denominada Zona A, que comprende la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones, los nuevos valores por hora también mostrarán una actualización.

De acuerdo con las escalas vigentes, un oficial especializado superará los $6.000 por hora trabajada a partir de junio, mientras que los ayudantes percibirán cerca de $4.500 por hora.

Estos montos representan los pisos salariales establecidos por la negociación colectiva y pueden ser superados por acuerdos particulares celebrados entre empresas y trabajadores.

Foto: Archivo Elonce.

Bonos extraordinarios de hasta $72.900

Además de los incrementos salariales, el acuerdo contempla el pago de sumas fijas no remunerativas durante junio y julio.

Los ayudantes recibirán un bono de $50.300 en junio y otro de $57.900 en julio. En tanto, los oficiales especializados percibirán $63.300 en junio y $72.900 en julio, convirtiéndose en la categoría con el mayor beneficio extraordinario.