Impactante choque múltiple en Monza: hubo 11 autos involucrados y dos argentinos lograron evitarlo

Un impresionante accidente múltiple marcó el inicio de la carrera del GT World Challenge Europe Endurance Cup en el circuito de Autodromo Nazionale Monza, donde 11 autos se vieron involucrados en un choque en cadena apenas segundos después de la largada.

El incidente ocurrió en la primera chicana, cuando los 57 vehículos intentaron ingresar al mismo tiempo a uno de los sectores más veloces del trazado italiano. Un toque inicial entre el Mercedes de Maxime Martin y la Ferrari de Alessio Rovera desató una reacción en cadena que terminó con varios autos fuera de control.

Entre los más afectados estuvo el McLaren de Marvin Kirchhöfer, que impactó contra otros competidores en la chicana. Como consecuencia, al menos seis autos quedaron fuera de carrera de inmediato, entre ellos los Ford oficiales y vehículos de Porsche y Ferrari.

🚗🚨 Accidente espectacular en la salida de la carrera de la GT World Challenge Europe Endurance en el circuito de Monza, cuando un grupo de coches colisionaron, provocando una trágica imagen 💻 Más deporte en https://t.co/n9cloVmYmZ#Accidente #Carrera #Monza pic.twitter.com/K7lFrmURW9 — 101TV Granada (@101tvGranada) May 31, 2026

El piloto Arjun Maini, que había partido desde la pole position, fue uno de los grandes perjudicados, en un inicio caótico que obligó al ingreso inmediato del auto de seguridad.

Otros competidores lograron regresar a boxes con daños, mientras que algunos pudieron continuar en pista aunque con pérdida de posiciones. Entre ellos, el español Dani Juncadella cayó del segundo al quinto puesto tras el incidente.

También abandonaron el Aston Martin de Nicki Thiim y el BMW de Valentino Rossi, este último por problemas mecánicos.

Los argentinos que pudieron esquivar el accidente

En medio del caos, los argentinos Ignacio Montenegro y Ezequiel Pérez Companc lograron esquivar el múltiple choque y continuar en competencia sin daños.

Montenegro, integrante del Team WRT a bordo de un BMW M4 GT3, había clasificado en el puesto 41, mientras que Pérez Companc, con Audi, partió desde la posición 22 y pudo mantener un buen rendimiento tras el reinicio.

La carrera en Monza corresponde a la tercera fecha del campeonato europeo de resistencia, uno de los certámenes más importantes del automovilismo GT a nivel mundial, y continuará con paradas en circuitos emblemáticos como Spa-Francorchamps, Nürburgring y Barcelona.