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Detuvieron a un profesor de música en Concordia acusado de grooming

El docente había sido previamente apartado de una institución privada. La detención se realizó en su domicilio, donde también dictaba clases particulares.

31 de Mayo de 2026
El hombre habría intentado volver a hablar con la misma menor por la que fue apartado de un colegio
El hombre habría intentado volver a hablar con la misma menor por la que fue apartado de un colegio

El docente había sido previamente apartado de una institución privada. La detención se realizó en su domicilio, donde también dictaba clases particulares.

Este domingo fue detenido un profesor de música en Concordia, acusado de presunto grooming. Sobre el docente pesaba un pedido de captura en el marco de una investigación por el delito de acoso a menores a través de medios digitales.

 

Según los primeros datos, el hombre habría intentado volver a contactarse con la misma menor que, en octubre pasado, motivó su apartamiento de un colegio de gestión privada de la ciudad, publicó Concordia Policiales.

 

El operativo fue llevado adelante por personal policial en el domicilio del acusado, ubicado en calle Damián P. Garat, en la zona céntrica. En ese lugar, el docente también desarrollaba actividades artísticas, con una sala de grabación y clases particulares de canto, piano y guitarra.

Qué es el grooming

 

Es un delito que implica el acoso sexual de un adulto hacia un niño, niña o adolescente mediante el uso de Internet u otras tecnologías de comunicación, como redes sociales, aplicaciones de mensajería o plataformas digitales.

 

Generalmente, el agresor establece un vínculo con la víctima mediante engaños, ocultando su identidad o edad, con el objetivo de obtener contenido de índole sexual o concretar un encuentro.

 

El término proviene del inglés “groom”, que refiere a conductas de preparación o acercamiento con un fin determinado. En el entorno digital, la exposición de datos personales facilita este tipo de delitos, cuyas consecuencias pueden ser graves y duraderas.

Temas:

grooming docente detenido Concordia
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