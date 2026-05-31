Cinco allanamientos antidrogas en Concordia terminaron con tres detenidos

REDACCIÓN ELONCE
Un amplio operativo policial se desarrolló en distintos barrios de Concordia por una causa de narcomenudeo. Secuestraron cocaína, marihuana, dinero, celulares y otros elementos vinculados a la investigación.
El operativo antidrogas en Concordia realizado durante la noche del sábado culminó con tres personas detenidas, el secuestro de estupefacientes y numerosos elementos de interés para una causa que investiga presuntas infracciones a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo.
Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la División Drogas Peligrosas Concordia entre las 19:15 y las 23:15, en cumplimiento de órdenes emitidas por el Juzgado de Garantías N.º 4, a cargo de la jueza María Gabriela Seró, con intervención del fiscal Fabio Zabaletta.
Debido a la magnitud del despliegue, participaron además efectivos de las divisiones Drogas Peligrosas de Federal, Federación, Concepción del Uruguay y San Salvador, junto a grupos especiales de distintas jefaturas departamentales.
Secuestraron cocaína, marihuana y dinero
Como resultado de los cinco allanamientos simultáneos, los investigadores secuestraron dosis de cocaína listas para la comercialización, más de 84 gramos de marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas y otros elementos considerados relevantes para la causa.
Además, durante los procedimientos fueron identificadas 16 personas y tres hombres quedaron detenidos e incomunicados por disposición judicial.
Las medidas también tuvieron continuidad en allanamientos realizados el viernes en viviendas ubicadas en las zonas de calles Chile y Doctor Del Cerro, y en la intersección de Concejal Veiga y Avellaneda.
Tres detenidos con órdenes vigentes
En esos domicilios se incautaron envoltorios con cocaína y marihuana, un frasco con cogollos de cannabis, cigarrillos artesanales de marihuana, siete teléfonos celulares, tijeras, recortes de nylon de distintos tamaños y una suma de dinero en efectivo.
Asimismo, los efectivos concretaron la detención de tres hombres mayores de edad sobre quienes pesaban órdenes de captura y detención vigentes.
Los sospechosos quedaron alojados a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa para determinar el alcance de las actividades vinculadas al presunto comercio de estupefacientes en la ciudad.