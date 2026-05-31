Investigan un presunto abuso sexual contra una adolescente de 16 años en Federación

Investigan un presunto abuso sexual contra una adolescente de 16 años que debió ser internada en el hospital de Federación. La causa avanza bajo estricta reserva para proteger a la víctima.
Investigan un presunto abuso sexual contra una adolescente de 16 años en la ciudad de Federación. El hecho es analizado por las autoridades judiciales y policiales luego de que la menor ingresara al hospital local, donde permanecía internada al momento de conocerse la información.
De acuerdo con los primeros datos que trascendieron, la causa se encuentra en plena etapa investigativa y bajo estricta reserva. Los investigadores buscan reconstruir las circunstancias en las que habría ocurrido el hecho denunciado y determinar eventuales responsabilidades, detalló Radio City.
Por tratarse de una menor de edad, las autoridades mantienen un fuerte resguardo sobre la información vinculada al caso con el objetivo de proteger su identidad y evitar cualquier situación de revictimización.