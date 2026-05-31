El acusado por el asesinato de Agostina Vega intentó quitarse la vida en la cárcel

El acusado por el asesinato de Agostina Vega intentó quitarse la vida mientras permanecía detenido en el complejo penitenciario de Bouwer, en la provincia de Córdoba. Se trata de Claudio Barrelier, de 32 años, quien se encuentra bajo custodia judicial como principal sospechoso en la causa que investiga el femicidio de la adolescente.

De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, el intento de suicidio fue detectado a tiempo por personal del establecimiento carcelario, lo que permitió una rápida intervención médica que evitó consecuencias fatales.

Tras el episodio, Barrelier recibió asistencia sanitaria y quedó bajo observación. Fuentes vinculadas al caso indicaron que permanece estabilizado y bajo efectos de sedación para impedir que vuelva a protagonizar una situación similar.

La situación judicial del detenido

El hecho ocurrió mientras avanza la investigación por el femicidio de Agostina Vega, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado luego de varios días de búsqueda. Por el crimen, Barrelier es el único detenido y el principal acusado.

Foto: Archivo Elonce.

Los investigadores sostienen que existen diversos elementos probatorios que lo vinculan con la desaparición y posterior muerte de la adolescente. Entre ellos figuran registros de cámaras de seguridad y evidencias obtenidas durante los procedimientos realizados en el marco de la causa.

Según la investigación, cámaras instaladas en las inmediaciones de la vivienda del acusado, ubicada en barrio Cofico de la ciudad de Córdoba, registraron el momento en que la joven descendió de un remís e ingresó al domicilio junto a Barrelier durante la noche del 23 de agosto.

Las pruebas reunidas en la causa

A esas imágenes se suman los datos de geolocalización obtenidos del teléfono celular del acusado, que también lo ubicarían en zonas relevantes para la investigación.

Los investigadores consideran que estos elementos constituyen pruebas importantes dentro del expediente judicial que busca esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el femicidio.

Foto: Archivo Elonce.

Barrelier mantenía una relación de amistad con Melisa Heredia, madre de la adolescente. Además, de acuerdo con distintas versiones surgidas durante la investigación, ambos habrían mantenido un vínculo sentimental.

Antecedentes y desvinculación laboral

Antes de su detención, el acusado trabajaba en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba. Tras conocerse su vinculación con la causa, el municipio resolvió desvincularlo de sus funciones.

Asimismo, se informó que cuenta con antecedentes penales previos. Entre ellos figuran causas por privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas, situaciones por las cuales ya había sido imputado anteriormente.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa con la recolección de pruebas y el análisis de distintos elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso que conmocionó a Córdoba y al país.