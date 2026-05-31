La principal hipótesis sobre el crimen de Agostina Vega y las pruebas que guiaron la búsqueda

Crimen de Agostina Vega es la frase que domina una investigación que conmocionó a Córdoba y que, tras siete días de intensa búsqueda, derivó en el hallazgo de los restos de la adolescente de 14 años en un amplio predio ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial.

Los investigadores sostienen una hipótesis que coloca al único detenido, Claudio Barrelier, de 32 años, en el centro de los hechos ocurridos desde la noche en que la menor fue vista por última vez.

El operativo final se concentró en un descampado de más de 200 hectáreas cercano a un asentamiento donde viven unas 500 familias. La zona comenzó a ser rastreada luego de que testimonios, registros fílmicos y datos tecnológicos permitieran reconstruir los movimientos del sospechoso durante las horas posteriores a la desaparición.

La causa es investigada por el fiscal Raúl Garzón, quien volvió a imponer el secreto de sumario mientras se profundizan las medidas probatorias destinadas a esclarecer qué ocurrió con la adolescente y determinar si hubo más personas involucradas.

Las últimas imágenes de Agostina

La principal línea investigativa tiene como punto de partida la vivienda de Barrelier, ubicada en el barrio Cofico. Según la reconstrucción judicial, el hombre habría convencido a Agostina para que fuera hasta su domicilio con la promesa de buscar un regalo para su madre.

Los investigadores consideran que la adolescente confió en él porque había mantenido una relación sentimental con su madre y era una persona conocida dentro de su entorno familiar. Esa circunstancia resulta clave para entender cómo logró acercarse a la víctima.

Una cámara de seguridad registró a Barrelier ingresando a la vivienda junto a Agostina durante la noche del sábado 23 de mayo. Esa grabación constituye la última imagen conocida de la adolescente con vida. Según la hipótesis de la Justicia, dentro de la vivienda podría haber habido otras personas, aunque esa posibilidad todavía no fue confirmada.

La sospecha de abuso y el comportamiento del acusado

Los investigadores intentan reconstruir qué sucedió dentro de la casa durante las horas posteriores. Fuentes vinculadas al expediente indicaron que la hipótesis más firme contempla un presunto abuso sexual seguido de una agresión que habría provocado la muerte de la menor.

Un dato considerado relevante es que ninguna cámara registró a Agostina abandonando la vivienda. En cambio, sí existen registros de los movimientos posteriores del acusado. De acuerdo con la investigación, entre el sábado y el lunes Barrelier buscó conseguir dinero y un vehículo prestado.

Para los investigadores, esa conducta resulta compatible con una posible intención de trasladar el cuerpo y deshacerse de evidencias. Desde el inicio de la búsqueda, el fiscal Garzón había advertido públicamente que trabajaban bajo todas las hipótesis posibles.

La pista

Según la reconstrucción judicial, Barrelier consiguió un Ford Ka negro prestado por una mujer con la que mantenía una relación extramatrimonial. La propietaria del vehículo habría sido engañada respecto de los motivos por los cuales necesitaba el automóvil.

Las cámaras volvieron a captarlo cuando retiró el vehículo en barrio Yofré y regresó a su domicilio. Posteriormente fue filmado estacionando frente a la casa. Las imágenes muestran que ingresó y salió varias veces del inmueble cargando recipientes que fueron descriptos como baldes o tachos.

La defensa sostuvo que esos elementos estaban vinculados a una changa de albañilería, aunque hasta el momento los investigadores no encontraron evidencias que respalden esa explicación. Minutos después, el acusado volvió a conducir y se dirigió hacia el sur de la ciudad.

El hallazgo de los restos

La ubicación del teléfono celular del sospechoso fue otro elemento determinante. Los registros de antenas indicaron que el dispositivo impactó en la zona de Ampliación Ferreyra durante el período bajo análisis.

Aunque en el interior del barrio no existen cámaras de seguridad, un dispositivo instalado en las inmediaciones logró registrar el ingreso del Ford Ka a la zona. Aproximadamente una hora más tarde, el mismo sistema captó la salida del vehículo, publicó Infobae.

Ese conjunto de indicios orientó los rastrillajes que finalmente culminaron con el hallazgo de los restos de Agostina Vega. Sin embargo, para la Justicia todavía quedan numerosos interrogantes por responder. Los investigadores creen que el accionar del acusado habría sido improvisado más que planificado, mientras continúan las pericias para determinar con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda y establecer todas las responsabilidades penales en el caso.