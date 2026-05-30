Un papá y su nena cayeron en una profunda cámara cloacal en Crespo y denuncian falta de señalización

Una cámara cloacal oculta entre malezas y sin la señalización correspondiente estuvo a punto de convertirse en escenario de una tragedia en la ciudad de Crespo.

Una familia que caminaba por la zona vivió momentos de extrema angustia cuando una niña de 4 años y su padre cayeron a un pozo de aproximadamente cuatro metros de profundidad, en un hecho que generó conmoción entre vecinos y autoridades, según publicó SOLNoticias.

La situación fue relatada por Jesica Velázquez, quien junto a su esposo y sus tres hijos atravesó una experiencia que todavía le cuesta describir. “Literal fue una desgracia con suerte”, resumió al recordar el dramático episodio ocurrido mientras transitaban por el sector.

Según explicó, tanto su esposo como su hija Renata cayeron dentro de la estructura. “Mi hija tenía hasta el pantalón mojado, con olor y todo lleno de residuos cloacales. Mi esposo se salvó de milagro”, expresó la mujer.

Minutos de desesperación y el rescate

Jesica recordó que los segundos posteriores a la caída estuvieron marcados por el miedo y la incertidumbre. “Fue una situación espantosa. Íbamos juntos con mis tres hijos. Había gritos, shock y mucho miedo”, relató a SOLNoticias.

Mientras intentaban auxiliar a quienes habían caído al pozo, la familia se enfrentó a la oscuridad, el agua acumulada y los gases provenientes de los residuos cloacales. La situación se volvió aún más desesperante cuando dejaron de ver a la pequeña.

“Nosotros gritábamos el nombre de Renata y solo escuchábamos correr el agua. Hasta que mi marido pudo agarrarla y tirarla hacia arriba conmigo. No sé cómo hizo para verla o encontrarla”, contó emocionada, al reconstruir uno de los momentos más críticos del episodio.

Lesiones y pérdidas materiales

Tras ser rescatada, la niña presentaba golpes, moretones y un fuerte estado de conmoción. Afortunadamente no sufrió heridas de gravedad.

El padre, en tanto, resultó con lesiones en tejidos blandos y continúa con molestias en la rodilla y el tobillo, lo que afecta su movilidad. Además, durante la caída se perdieron un teléfono celular y unos anteojos que fueron arrastrados por el agua que circulaba dentro de la cámara.

La familia destacó especialmente la solidaridad de quienes acudieron para ayudarlos. “Me ayudaron los vecinos y la GUM. Dos personas mayores sacaron fuerzas de no sé dónde para sacar a mi esposo”, señaló Jesica.

Reclamo para evitar nuevos accidentes

Luego del accidente, la familia comenzó a advertir sobre la posible existencia de otras estructuras similares en distintos puntos de la ciudad, muchas de ellas cubiertas por vegetación y difíciles de detectar.

“Pensábamos que si cruzaba un niño o una persona mayor, no la cuentan porque nadie podría ayudarlos. Es horrible”, manifestó la mujer, al expresar su preocupación por el riesgo que podrían representar estos lugares para otros vecinos.

Por ese motivo, esperan mantener una reunión con el intendente y autoridades municipales para plantear la problemática y solicitar medidas concretas. Entre los pedidos figuran la correcta señalización de las cámaras cloacales, la limpieza de los sectores con malezas y la realización de un relevamiento integral para detectar puntos peligrosos.

“Queremos que esto no vuelva a pasar”, expresaron desde la familia para evitar que una situación similar vuelva a repetirse en Crespo.