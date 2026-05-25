Desbarataron una banda que realizaba compras con billetes falsos en Crespo

Cuatro hombres fueron aprehendidos en Crespo tras ser detectados comprando con billetes falsos de 20 mil pesos. Secuestraron celulares, dinero en efectivo y tickets de compras en distintos comercios.
Una banda integrada por cuatro hombres fue desarticulada en Crespo tras una investigación iniciada por comerciantes que detectaron compras realizadas con billetes falsos de 20 mil pesos.
El procedimiento demandó varias horas de trabajo y contó con la intervención del Juzgado Federal de Paraná. La pesquisa permitió concretar aprehensiones en flagrancia y secuestros de elementos vinculados a la maniobra delictiva.
El subjefe de la comisaría de Crespo, Gonzalo Salva, explicó a FM Estación Plus que el operativo se originó alrededor de las 15.30 de este viernes, cuando desde la estación de servicios PUMA solicitaron presencia policial debido a la presencia de un automóvil cuyos ocupantes habían realizado una compra con billetes apócrifos durante la jornada anterior.
Identificaron el vehículo por cámaras
Según detalló Salva, el vehículo había sido identificado previamente a través de registros fílmicos del comercio y sus características coincidían además con otra maniobra similar ocurrida en una estación de servicios YPF de la ciudad.
En el automóvil sospechado -un Citroën gris oscuro- se encontraban un hombre de 32 años domiciliado en General Ramírez y otro de 46 años radicado en Santa Fe.
Mientras se desarrollaba el procedimiento, los uniformados observaron a otros dos sujetos que descendieron de un vehículo y comenzaron a alejarse rápidamente por la banquina de la Ruta Nacional 12. Ambos fueron interceptados e identificados: uno de ellos también residía en General Ramírez y el restante era oriundo de Tucumán.
Secuestraron dinero y teléfonos celulares
Tras informar lo ocurrido al Juzgado Federal de Paraná, se dispuso la aprehensión de los cuatro hombres y su traslado a División Antecedentes Personales y Sanidad Policial.
Luego de cumplirse las diligencias de rigor, recuperaron la libertad, aunque quedaron supeditados a la causa judicial.
Durante el procedimiento se secuestraron teléfonos celulares, 700 mil pesos en efectivo en billetes de distintas denominaciones, 30 dólares y numerosos tickets de compras pertenecientes a diferentes comercios y empresas.
Desde la Policía recomendaron a comerciantes y vecinos extremar las medidas de control sobre la autenticidad del dinero recibido y recordaron que la comisaría de Crespo permanece a disposición ante cualquier irregularidad vinculada a circulación de billetes falsos.