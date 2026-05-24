Un menor y un adulto fueron detenidos con 79 envoltorios de cocaína y marihuana en Gualeguaychú

Durante la mañana de este domingo, un operativo desarrollado por personal policial en Gualeguaychú culminó con el secuestro de estupefacientes y la aprehensión de dos personas sospechadas de comercializar drogas en la vía pública. El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de calles Bolivia y Clavarino, luego de que un vecino alertara a los efectivos sobre una presunta maniobra de venta de sustancias ilegales.

Allí localizaron a dos hombres que, al advertir la presencia policial, intentaron deshacerse de distintos elementos arrojándolos hacia el interior de una vivienda cercana.

Intentaron descartar elementos ante la llegada policial

Posteriormente, los efectivos realizaron la identificación de ambos individuos y un palpado preventivo sobre sus prendas. Allí encontraron distintos elementos presuntamente vinculados a la comercialización de drogas. Como resultado del procedimiento se secuestraron 79 envoltorios de nylon conteniendo clorhidrato de cocaína y envoltorios con cannabis sativa.

Intervino la Fiscalía y Drogas Peligrosas

Tras el hallazgo de los elementos, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que ordenó la aprehensión de los involucrados. Asimismo, uno de los demorados, menor de edad, fue trasladado a dependencias de Comisaría del Menor y la Mujer para continuar con las actuaciones correspondientes.

En paralelo, tomó intervención personal especializado de la División Drogas Peligrosas, que llevó adelante las diligencias judiciales y el secuestro formal de todos los elementos encontrados.