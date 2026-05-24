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Policiales Operativo por narcomenudeo en Paraná

Detuvieron a presunto líder narco en Paraná tras secuestro de drogas y más de $6 millones

Secuestraron drogas, dinero en efectivo y numerosos elementos vinculados a una investigación por la presunta venta de drogas al menudeo en distintos sectores de Paraná. Un hombre quedó detenido tras la requisa vehicular a la Ford Ranger que conducía.

24 de Mayo de 2026
Operativos por narcomenudeo en Paraná
Operativos por narcomenudeo en Paraná Foto: Policía de Entre Ríos

Secuestraron drogas, dinero en efectivo y numerosos elementos vinculados a una investigación por la presunta venta de drogas al menudeo en distintos sectores de Paraná. Un hombre quedó detenido tras la requisa vehicular a la Ford Ranger que conducía.

Secuestraron drogas, dinero en efectivo y numerosos elementos vinculados a una investigación por la presunta venta de drogas al menudeo en distintos sectores de Paraná. Como resultado de los procedimientos policiales, un hombre quedó detenido y otras diez personas fueron identificadas.

 

Los allanamientos fueron encabezados por la Dirección General de Drogas Peligrosas durante la jornada del viernes, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566. Las medidas judiciales fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N° 2 y la Fiscalía Especializada a cargo del fiscal Santiago Alfieri.

Operativos por narcomenudeo en Paran&aacute; (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Operativos por narcomenudeo en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

El despliegue comenzó alrededor de las 6 y se extendió hasta las 18, incluyendo tres allanamientos simultáneos y la requisa de una camioneta Ford Ranger vinculada al principal sospechoso investigado.

Operativos por narcomenudeo en Paran&aacute; (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Operativos por narcomenudeo en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron envoltorios con marihuana y cocaína, más de seis millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares, documentación, anotaciones, una notebook y un DVR, entre otros elementos considerados de interés para la causa.

 

La requisa vehicular permitió además incorporar nuevas pruebas a la investigación. Según se informó, el rodado pertenecía a quien sería señalado como uno de los principales involucrados en la organización investigada.

Operativos por narcomenudeo en Paran&aacute; (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Operativos por narcomenudeo en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Uno de los procedimientos se concretó en una vivienda del barrio Lomas del Mirador II, donde anteriormente había funcionado un presunto búnker narco que había sido allanado y demolido meses atrás, en el marco de operativos contra el microtráfico en Paraná.

Operativos por narcomenudeo en Paran&aacute; (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Operativos por narcomenudeo en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

La investigación continúa

 

De acuerdo a la pesquisa, los investigadores detectaron nuevamente movimientos compatibles con la venta de drogas en ese sector, situación que motivó una nueva intervención policial y judicial.

 

En el operativo participaron efectivos de las divisiones Operaciones, Antidrogas y Narcocriminalidad, junto a grupos especiales de la Jefatura Departamental Paraná y personal de Guardia de Infantería.

Operativos por narcomenudeo en Paran&aacute; (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Operativos por narcomenudeo en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Las autoridades indicaron que la investigación continúa en marcha y no descartaron nuevas medidas judiciales en las próximas horas, mientras avanzan las actuaciones para determinar el alcance de la organización investigada.

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venta de drogas narcomenudeo en Paraná Operativos policiales en Paraná
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