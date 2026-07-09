Los trabajos en el caño maestro seguirán durante toda la madrugada

Los trabajos de reparación sobre el caño maestro que abastece al centro de distribución Parque del Lago continuarán durante toda la noche y la madrugada de este viernes. El operativo de emergencia se desarrolla en calle López Jordán, en inmediaciones de Caciques Yasu, en la zona del Acceso Norte de Paraná, informó la Municipalidad a Elonce.

La intervención se extendió luego de que las inspecciones realizadas por el personal técnico detectaran un mayor desgaste en distintos tramos de la cañería de 900 milímetros que transporta el agua desde la planta potabilizadora Echeverría.

Amplían el recambio del conducto

A raíz de esas verificaciones, se resolvió ampliar la extensión del recambio de la cañería en sectores contiguos a las reparaciones que ya se habían ejecutado.

Desde Obras Sanitarias indicaron que las tareas se mantendrán durante la noche y la madrugada, con el objetivo de finalizar la reparación en el "menor tiempo posible".

Buscan restablecer el servicio

Una vez concluidos los trabajos sobre el acueducto, se avanzará con la puesta en funcionamiento de los sistemas operativos para restablecer el suministro de agua potable en los sectores del este de Paraná que permanecen afectados por la intervención.