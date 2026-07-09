Un ranking nacional ubicó a Paraná entre las mejores ciudades para criar niños

Paraná quedó ubicada entre las siete mejores ciudades de Argentina para criar niños, de acuerdo con el nuevo índice NIDO, una herramienta que analiza las oportunidades de desarrollo disponibles para chicos de hasta cinco años en distintos puntos del país.

La capital entrerriana alcanzó el séptimo puesto entre los municipios de más de 100.000 habitantes. Por delante se ubicaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Vicente López, Rafaela, Olavarría, Mendoza y Junín, mientras que Godoy Cruz, Rosario y Río Cuarto completaron los diez primeros lugares.

El indicador fue desarrollado por especialistas de la Fundación Bunge y Born y combina distintas variables que influyen en la crianza durante los primeros años. La salud tiene el mayor peso dentro de la medición, seguida por la educación, el contexto socioeconómico y la disponibilidad de espacios verdes.

Paraná se ubicó séptima en el ranking nacional

El índice toma como referencia un escenario ideal de 100 puntos, que representa las mejores condiciones posibles para el desarrollo infantil. La Ciudad de Buenos Aires lidera la clasificación con 59,33 unidades, mientras que Paraná aparece dentro del grupo de localidades mejor posicionadas del país.

La herramienta no se limita a observar la situación económica de las familias. También incorpora el acceso físico a centros de salud, establecimientos educativos y espacios verdes, con el objetivo de ofrecer una mirada más amplia sobre el entorno en el que crecen los niños.

Imagen ilustrativa.

Julio Ichazo, coordinador del proyecto NIDO, destacó a La Voz del Interior la importancia de esta etapa al señalar que “los primeros cinco años de vida son decisivos para el desarrollo de las personas”. Según explicó, hacia esa edad el cerebro infantil alcanza aproximadamente el 90% de su tamaño adulto.

Un mapa que permite mirar cada ciudad casi manzana por manzana

Uno de los aspectos más novedosos del índice es su nivel de detalle territorial. La información puede consultarse por radio censal, una unidad estadística mínima que, en zonas urbanas, puede llegar a equivaler a una sola manzana.

Esto permite detectar diferencias significativas dentro de una misma ciudad. En el caso de Paraná, la posición general en el ranking no implica que todos sus barrios presenten las mismas condiciones, ya que el mapa permite observar desigualdades internas en el acceso a servicios y oportunidades.

Para elaborar el indicador se cruzaron datos del Censo 2022, registros de efectores públicos de salud, padrones oficiales de establecimientos educativos, información de OpenStreetMap y otros desarrollos previos de la Fundación Bunge y Born.