Más de 230 alumnos prometieron lealtad a la Bandera en un emotivo acto en San Benito

REDACCIÓN ELONCE
Alrededor de 235 alumnos de cuarto grado de escuelas públicas, privadas y rurales participaron de la Promesa de Lealtad a la Bandera en el Parque Vieytes. El acto reunió a estudiantes, familias, docentes y veteranos de Malvinas.
Unos 235 alumnos de cuarto grado participaron este jueves de la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera en el Parque Vieytes, en un acto que reunió a estudiantes de escuelas públicas, privadas y rurales de San Benito, además de establecimientos educativos de Sauce Pinto. La ceremonia contó con el acompañamiento de las familias y la participación de veteranos de Malvinas.
La actividad fue organizada de manera conjunta entre el Área de Educación del municipio y las instituciones educativas, con el objetivo de fortalecer los valores patrióticos y el compromiso de los niños con uno de los principales símbolos nacionales.
Carlos Ramos, integrante del Área de Educación de San Benito, destacó la importancia de la jornada para la comunidad educativa.
Un acto preparado junto a las escuelas
"Es muy importante para la ciudad y para los chicos de cuarto grado. Es mucha alegría; son muchas escuelas primarias, públicas, privadas y rurales, además de la localidad de Sauce Pinto, juntas para celebrar este hermoso día", expresó.
El funcionario remarcó además el significado que tiene la Bandera para las nuevas generaciones. "Nuestra bandera trae muchos valores y es importante reflejarlos", sostuvo.
Ramos explicó que la ceremonia fue organizada de manera conjunta con las instituciones educativas. "Se prepara en conjunto con las escuelas, el acto, las palabras alusivas y las familias acompañan", indicó.
La emoción de los protagonistas
Los principales protagonistas de la jornada fueron los alumnos, quienes vivieron con entusiasmo uno de los momentos más importantes de su etapa escolar. "Sí, muy contentos. Ensayábamos algunas veces", contó uno de los estudiantes luego de realizar la promesa.
Otro de los niños expresó su emoción por formar parte del acto. "Me siento muy feliz de estar acá. Los veteranos de Malvinas nos regalaron las banderitas", relató.
Una jornada de valores y compromiso
La ceremonia permitió reunir a estudiantes de distintos establecimientos educativos en un mismo espacio para reafirmar el compromiso con los valores que representa la Bandera Argentina.
El acompañamiento de las familias y la presencia de los veteranos de Malvinas aportaron un marco especial a una jornada cargada de emoción, que quedó marcada como uno de los momentos más significativos para los alumnos de cuarto grado.