ANSES: el extra de más de $55.000 que pueden cobrar familias con niños de hasta tres años

ANSES actualizará en julio el monto del Complemento Leche, una asistencia incluida dentro del Plan de los Mil Días para acompañar la alimentación durante el embarazo y los primeros años de vida de los hijos. De acuerdo con la información difundida, el beneficio llegará a $55.841 por titular alcanzado.

El adicional se deposita junto con las asignaciones habituales y no exige una inscripción específica. La acreditación se define de manera automática mediante el cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

La medida se aplicará tras el incremento por movilidad previsto para julio, vinculado con la variación de la inflación informada por el INDEC. El Complemento Leche puede cobrarse junto con otras prestaciones alimentarias, como la Tarjeta Alimentar, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes.

Quiénes pueden cobrar el Complemento Leche

El beneficio está dirigido a titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social y a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo con niños de hasta tres años de edad.

El objetivo del programa es contribuir a la compra de leche y otros alimentos considerados esenciales durante la gestación y la primera infancia. La asistencia forma parte de la Ley 27.611, conocida como Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia.

Para que la ANSES realice la liquidación, los datos personales y del grupo familiar deben estar correctamente registrados en el sistema. El organismo verifica de manera automática la información declarada antes de incorporar el monto al pago mensual.

No requiere inscripción ni trámite extra

Las personas que reúnan las condiciones no deben completar formularios ni iniciar una solicitud para cobrar el Complemento Leche. El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde el titular recibe habitualmente la AUH o la Asignación por Embarazo.

Por esa razón, es importante revisar que los datos personales, familiares y de cobro estén actualizados en los registros de ANSES. Las inconsistencias en esa información pueden generar demoras o inconvenientes en la acreditación de las prestaciones.

El monto actualizado de julio será de $55.841. La cifra corresponde al incremento del 2,15% aplicado sobre las asignaciones sociales para el próximo mes, según los datos difundidos.

También puede cobrarse junto con la Tarjeta Alimentar

El Complemento Leche es compatible con la Tarjeta Alimentar, otro apoyo destinado a hogares que perciben asignaciones y cumplen con los requisitos establecidos. Ambos beneficios se acreditan automáticamente junto con la prestación principal.

Para julio, los valores informados de la Tarjeta Alimentar se mantienen en $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para quienes tienen dos hijos y $149.425 para hogares con tres o más hijos. Las titulares de la Asignación por Embarazo también perciben $72.250.

De esta manera, quienes cobran la AUH o la Asignación por Embarazo y están alcanzados por ambos programas pueden recibir en julio la prestación principal, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, de acuerdo con su situación familiar y los datos registrados ante ANSES.