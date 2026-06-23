ANSES: el trámite que hay que hacer para evitar que se suspenda el pago de la AUH

ANSES mantiene vigente un trámite destinado a los casos en los que un niño, niña o adolescente ya no vive con sus padres o no recibe de ellos el cuidado cotidiano. En esas situaciones, la información registrada puede dejar de coincidir con la realidad familiar y generar demoras o incluso la suspensión del pago de la Asignación Universal por Hijo.

El procedimiento permite modificar la titularidad de la AUH para que el dinero sea percibido por la persona que efectivamente tiene a cargo la crianza y la atención diaria del menor. La medida busca que la prestación llegue a quien afronta gastos vinculados con alimentación, salud, educación y bienestar.

La actualización de datos resulta importante porque la ANSES analiza la composición familiar declarada al momento de definir quién debe cobrar el beneficio. Cuando los registros no reflejan quién convive con el menor o quién ejerce su cuidado permanente, pueden surgir observaciones administrativas.

En qué casos se puede pedir el cambio

El trámite está dirigido a personas que tienen a cargo de manera habitual a un niño o adolescente, aunque no sean sus padres biológicos o no cuenten con una resolución judicial de guarda. Puede ser solicitado por abuelos, tíos, hermanos mayores de edad, tutores, referentes afectivos u otras personas que puedan acreditar el cuidado efectivo.

La herramienta utilizada para estos casos se denomina Adenda 63. Se aplica cuando no existe una sentencia judicial u otro documento legal que determine formalmente quién posee la guarda del menor.

A partir de ese pedido, la ANSES puede requerir entrevistas, verificaciones e informes sociales para evaluar cada situación. La resolución determinará si corresponde modificar la titularidad de la AUH y trasladar el cobro a la persona que acredita ser responsable de la crianza cotidiana.

Qué documentación se necesita

Para iniciar la gestión, la persona interesada debe solicitar un turno y concurrir a una oficina de ANSES con su DNI, el documento del menor y la partida de nacimiento. También deberá presentar documentación complementaria que permita demostrar la convivencia o el cuidado permanente.

El organismo evaluará los elementos aportados antes de resolver el cambio de titularidad. Por eso, es importante que los datos familiares estén actualizados y que la persona que solicita el beneficio pueda acreditar su vínculo y responsabilidad cotidiana.

Mantener correctamente registrada la situación del menor permite evitar inconvenientes en el cobro y garantiza que la AUH continúe en manos de quien cumple efectivamente el rol de cuidado.