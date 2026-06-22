Becas Progresar 2026: quiénes cobran en julio, cuánto paga ANSES y cómo consultar el beneficio

Las Becas Progresar 2026 seguirán otorgándose durante julio a estudiantes que hayan cumplido con los requisitos establecidos por el programa impulsado por el Ministerio de Capital Humano y administrado a través de ANSES. A medida que se acerca una nueva fecha de acreditación, miles de beneficiarios buscan confirmar si recibirán el pago y cuál será el monto depositado en sus cuentas.

El programa está dirigido a jóvenes que cursan distintos niveles educativos y que cumplen con determinadas condiciones académicas y socioeconómicas. El objetivo es promover la continuidad de los estudios y reducir las barreras económicas que pueden dificultar la permanencia en el sistema educativo.

De acuerdo con la normativa vigente, quienes hayan sido aprobados durante la convocatoria 2026 y mantengan la condición de alumno regular podrán acceder al beneficio correspondiente al mes de julio. También se contempla a estudiantes incorporados recientemente que aún tengan pagos pendientes de acreditación.

Quiénes podrán cobrar las Becas Progresar en julio

Entre los requisitos fundamentales para percibir el beneficio se encuentran la aprobación de la solicitud, la acreditación de la condición de estudiante regular y el cumplimiento de los límites de ingresos establecidos por el programa. Además, es indispensable que los datos personales y bancarios estén correctamente actualizados en los registros de ANSES.

Las autoridades recuerdan que cualquier inconsistencia en la información declarada puede generar demoras en la liquidación o impedir temporalmente el acceso al pago. Por ese motivo, recomiendan revisar periódicamente la documentación y los datos cargados en los sistemas oficiales.

Foto: Archivo Elonce.

Asimismo, algunos beneficiarios podrían percibir montos acumulados en caso de haber sido incorporados recientemente al programa o de existir pagos pendientes de meses anteriores que aún no se hubieran acreditado.

Cuánto se cobra por las Becas Progresar 2026

Según lo dispuesto por la Resolución 172/2026, los beneficiarios de las líneas Progresar Superior, Progresar Enfermería y Progresar Formación Profesional perciben un monto mensual bruto de $35.000. Sin embargo, el mecanismo de liquidación contempla una retención parcial del beneficio.

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En la práctica, ANSES deposita cada mes el 80% del monto total, por lo que los estudiantes reciben actualmente $28.000 mensuales. El 20% restante queda retenido hasta que el beneficiario acredite la regularidad académica y cumpla con las exigencias educativas previstas por el programa.

Los importes finales pueden variar según la línea de beca correspondiente y la situación particular de cada estudiante. Por ello, se recomienda consultar periódicamente la información oficial para conocer eventuales actualizaciones o modificaciones.

Cómo consultar si el pago fue aprobado

Los estudiantes que deseen saber si cobrarán en julio cuentan con dos vías oficiales para verificar su situación. La primera consiste en ingresar a Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, donde es posible consultar si existe una fecha de cobro asignada.

Foto: Archivo Elonce.

La segunda alternativa es acceder a la plataforma oficial de Progresar, desde donde se puede revisar el estado de la solicitud. Allí se informa si la inscripción fue aprobada, observada o rechazada, además de brindar detalles sobre cada situación.

Cuando la beca aparece como aprobada y la prestación se encuentra activa, el estudiante debería figurar en los próximos cronogramas de pago difundidos por ANSES.

Qué ocurre si la solicitud está observada o rechazada

En los casos en que la inscripción figure como “observada”, generalmente se trata de problemas relacionados con documentación incompleta, inconsistencias en los datos personales o inconvenientes vinculados con la información académica presentada.

Foto: Archivo Elonce.

Ante esta situación, los beneficiarios deben ingresar a la plataforma oficial para conocer el motivo específico de la observación y, de ser necesario, corregir los datos o presentar la documentación requerida dentro de los plazos establecidos.

Por otro lado, quienes encuentren el estado “rechazada” podrán consultar el detalle de la resolución para identificar la causa de la denegación. Las razones más frecuentes suelen estar relacionadas con el incumplimiento de requisitos académicos, ingresos superiores a los límites permitidos o errores durante el proceso de inscripción. Las autoridades recomiendan mantener actualizada toda la información para evitar demoras y facilitar la evaluación de cada solicitud.