Monotributo: hasta cuándo hay tiempo para pagar la cuota mensual de junio

Los contribuyentes adheridos al monotributo tienen tiempo hasta este lunes 22 de junio para cumplir con el pago de la cuota mensual ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El vencimiento alcanza a todas las categorías del régimen simplificado, desde la A hasta la K.

La fecha es la misma para quienes realizan el pago de forma manual y para quienes tienen adherido el débito automático. En este último caso, resulta importante verificar que la cuenta bancaria tenga saldo disponible o que la tarjeta asociada esté vigente para evitar el rechazo de la operación.

ARCA mantiene un cronograma de vencimientos mensuales para los monotributistas. El pago en término permite evitar intereses resarcitorios y la acumulación de deudas dentro del régimen.

Opciones para abonar la cuota mensual

El pago del monotributo puede realizarse a través de un Volante Electrónico de Pago (VEP), mediante home banking, débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito, billeteras virtuales habilitadas y cajeros automáticos adheridos.

Para generar el VEP, el contribuyente debe ingresar al portal de ARCA con CUIT y clave fiscal. Desde allí puede acceder a la sección de pagos o al servicio “Presentación de DDJJ y Pagos”, según la opción seleccionada para concretar la operación.

Quienes utilizan el débito automático cuentan con una alternativa para evitar olvidos mensuales. Sin embargo, es recomendable controlar los comprobantes y el estado de cuenta, ya que una cuenta sin fondos o un medio de pago vencido puede impedir que se concrete el débito.

Qué ocurre si no se paga a tiempo

El pago fuera de término del monotributo genera intereses resarcitorios. Si la falta de pago se prolonga durante varios períodos, pueden acumularse deudas y generarse restricciones administrativas para el contribuyente.

Además, la falta de pago durante meses consecutivos puede derivar en la baja automática del régimen simplificado. En ese caso, la persona deberá regularizar su situación fiscal para volver a cumplir con las obligaciones correspondientes.

Junio también es un mes relevante para quienes deben revisar su categoría, los ingresos facturados durante los últimos doce meses y otros parámetros del régimen, como la superficie afectada a la actividad, el consumo energético o los alquileres devengados.