Lanzaron un plan para comprar autos 0km hasta en 48 cuotas: modelos y requisitos

Banco Nación y Volkswagen Argentina lanzaron un plan para comprar autos 0km mediante préstamos personales de hasta 20 millones de pesos. La financiación podrá devolverse en plazos de entre 24 y 48 cuotas mensuales.

La propuesta forma parte del programa “+Autos con BNA” y está disponible exclusivamente en concesionarios oficiales de la automotriz que se encuentren adheridos. Allí se realiza la consulta, la entrega de documentación y la solicitud del crédito.

El préstamo no requiere constituir una prenda sobre el vehículo, pero su otorgamiento está sujeto a una evaluación crediticia. La entidad analizará los ingresos, el nivel de endeudamiento y la capacidad de pago del solicitante.

Qué modelos están incluidos

El plan para comprar autos 0km alcanza a los modelos Volkswagen comercializados por los concesionarios participantes. La información difundida no detalla una lista cerrada de vehículos, por lo que la disponibilidad dependerá del stock de cada punto de venta.

Las unidades elegidas pueden tener un precio máximo de 60 millones de pesos. Sin embargo, el banco financiará hasta 20 millones, por lo que cualquier diferencia deberá ser cubierta por el comprador.

El crédito utiliza el sistema de amortización francés, que establece cuotas mensuales calculadas a partir del capital y los intereses correspondientes. El monto final dependerá del plazo seleccionado y de la tasa asignada.

Quiénes pueden acceder y cuáles son las tasas

La propuesta está destinada tanto a clientes que acreditan sus haberes en Banco Nación como a personas que no perciben allí su salario. En ambos casos será necesaria la aprobación de la solicitud.

Para quienes cobran su sueldo en la entidad, la tasa nominal anual es del 27% a 24 meses y del 30% para plazos de entre 30 y 48 meses. Para el resto de los clientes, las tasas son del 37% y 40%, respectivamente.

Los interesados en acceder al plan para comprar 0km deberán acercarse a un concesionario oficial Volkswagen adherido. Allí podrán consultar los modelos disponibles, calcular las cuotas y conocer la documentación necesaria según su perfil crediticio.