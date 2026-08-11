Reúnen juguetes para regalar a unos 60 niños internados en el Hospital San Roque

REDACCIÓN ELONCE
El Voluntariado Santa Rita inició una campaña para reunir juguetes que serán entregados el domingo a los niños internados en el Hospital San Roque. “No hay nada más lindo para un niño que recibir un juguete”, expresaron a Elonce.
El Voluntariado Santa Rita reúne juguetes para sorprender a unos 60 niños internados en el Hospital Materno Infantil San Roque, en el marco de los festejos por el Día del Niño. Las integrantes de la institución apelaron a la solidaridad de la comunidad para poder preparar un regalo especial para cada paciente.
Silvia Peremateu, Silvia Palencia y Olga Botto, integrantes del voluntariado, dialogaron con Elonce y brindaron detalles sobre la iniciativa que tendrá su momento central el próximo domingo.
“En oportunidad del festejo del Día del Niño de este domingo, las voluntarias estamos en campaña para conseguir juguetes, porque no hay nada más lindo para un niño que recibir un juguete”, explicó Silvia.
Cómo colaborar con juguetes
Desde el voluntariado destacaron especialmente el significado que puede tener un obsequio para los pequeños que deben atravesar una internación. “Teniendo en cuenta la situación que están pasando, que es un tema de salud, es una alegría recibir un juguete para ese día”, expresó la voluntaria.
La convocatoria está abierta a juguetes nuevos y también usados, siempre que estos últimos se encuentren en excelentes condiciones. “Convocamos a la gente, que nunca nos ha fallado, que siempre nos trae cosas muy lindas, para que nos acerquen juguetes. Si son nuevos, mejor, pero si no, si son usados y están en excelentes condiciones, nos vienen muy bien”, agregó.
Las donaciones pueden acercarse al espacio del Voluntariado Santa Rita, dentro del Hospital San Roque, de 9 a 12 y de 16 a 19.
Preparativos para recibir a los chicos
Las voluntarias comenzarán previamente con la decoración de diferentes sectores del hospital. La intención es transformar los espacios cotidianos con globos, carteles y colores para que los niños puedan disfrutar de una jornada diferente.
“El grupo de voluntarias nos encargamos de adornar las entradas principales del hospital con globos, carteles, muchos colores, que es lo que atrae a los niños”, contó Olga.
La celebración también contará con la participación de voluntarias caracterizadas como superhéroes y otros personajes infantiles. Entre ellos estarán el Hombre Araña y la Mujer Maravilla.
Un regalo pensado para cada paciente
La organización tendrá una particularidad: los obsequios no se distribuirán de manera general, sino que previamente se realizará un relevamiento de los pacientes para preparar un presente adecuado para cada uno.
“Primero se hace un relevamiento bien tempranito, alrededor de las 8:30 de la mañana. Se relevan las salas, qué bebé, qué nena, qué nene está internado, con nombre y apellido, y se preparan los regalos de acuerdo a la edad”, explicaron desde el voluntariado.
Posteriormente, las voluntarias caracterizadas recorrerán las habitaciones para entregar los presentes. “Le van entregando el regalo personalizado y los chicos realmente se ponen muy, muy felices”, destacaron.
Actualmente permanecen internados alrededor de 60 niños, aunque aclararon que esa cantidad cambia permanentemente debido a las altas y nuevos ingresos que se producen en el hospital.
Una convocatoria a la solidaridad
Por ese motivo, el relevamiento definitivo se realizará antes de comenzar la entrega. “Nosotros vamos a cada sala y hacemos el relevamiento previo a llevarle el regalo personalizado y que sea un poquito especial porque es el Día del Niño y queremos celebrar con ellos”, expresaron.
Desde el Voluntariado Santa Rita remarcaron que históricamente han encontrado una importante respuesta de la comunidad ante este tipo de campañas solidarias y esperan volver a contar con ese acompañamiento.
El objetivo será que el próximo domingo cada niño que permanezca internado en el Hospital Materno Infantil San Roque pueda recibir un juguete y compartir un momento diferente en medio del tratamiento médico.