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Una ciudad de Córdoba implementó el DNI para mascotas y endureció las multas por maltrato

El sistema busca facilitar la localización de animales extraviados y contempla sanciones de hasta $844.000 ante incumplimientos en las obligaciones de cuidado.

11 de Agosto de 2026
DNI para mascotas.
DNI para mascotas. Foto: Ilustrativa.

El sistema busca facilitar la localización de animales extraviados y contempla sanciones de hasta $844.000 ante incumplimientos en las obligaciones de cuidado.

La Municipalidad de Villa María, Córdoba, implementó un registro obligatorio denominado DNI para mascotas para todos los perros y gatos que viven en la ciudad. La inscripción es gratuita y debe ser realizada por sus tutores.

 

El documento reúne información básica del animal, como su nombre, raza y fecha de nacimiento. También incorpora los datos de la persona responsable para poder localizarla ante un extravío, incidente o infracción.

 

 

El trámite se encuentra disponible en las dependencias y puntos habilitados por el municipio. Una vez completada la inscripción, la autoridad local entrega la identificación correspondiente.

 

Para qué sirve el DNI mascotas

 

El nuevo registro permite centralizar la información de la población canina y felina de Villa María. Además, facilita la identificación del tutor cuando un animal es encontrado sin compañía en la vía pública.

 

El DNI para mascotas no reemplaza la libreta sanitaria utilizada por las veterinarias, donde quedan asentadas las vacunas, controles y tratamientos. Ambos documentos cumplen funciones diferentes y se complementan.

 

 

Los datos también podrán actualizarse cuando cambie el domicilio del responsable o se produzca alguna modificación en la situación del animal. El objetivo es mantener vigente la información incorporada al sistema.

 

Cuándo pueden aplicarse las multas

 

La normativa contempla sanciones económicas que pueden alcanzar los 844.000 pesos ante incumplimientos relacionados con el cuidado responsable. Entre las conductas alcanzadas aparecen el abandono, el maltrato y el mantenimiento en condiciones inadecuadas.

 

 

También podrán ser sancionados quienes mantengan a los animales atados de manera incorrecta o los expongan a situaciones que pongan en riesgo su bienestar o la seguridad de otras personas.

 

Las autoridades esperan que el DNI para mascotas mejore la respuesta ante casos de extravío y facilite las intervenciones por abandono o maltrato. La medida alcanza a todos los tutores de perros y gatos residentes en Villa María.

Temas:

DNI mascotas Córdoba
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